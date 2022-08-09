В России продажи медицинских масок выросли на 17% за месяц

По данным ресурса «Чек Индекс», в России продажи медицинских масок в июле этого года по сравнению с июнем выросли на 17%, антисептиков — на 4%.

Об этом пишут «Известия».

«В начале июля увеличили объёмы покупок масок и антисептиков граждане, привыкшие за время пандемии пользоваться ими постоянно. Как правило, это наиболее уязвимые категории россиян и те, кто чаще остальных контактирует с большим числом людей. Остальные же категории граждан начали запасаться СИЗ со второй половины июля — от недели к неделе продажи масок показывали более 20% прироста», — рассказали в компании.

Ранее ФАН сообщало, что в Приморском крае принято решение о вводе обязательного масочного режима из-за роста заболеваемости COVID-19.