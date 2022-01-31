«В 13 центрах на базе детских поликлиник»: в Москве стартовала добровольная вакцинация подростков «Спутником М»

С понедельника, 31 января, в 13 центрах на базе городских детских поликлиник Москвы началась бесплатная и добровольная вакцинация подростков 12—17 лет вакциной «Спутник М». Заммэра столицы Анастасия Ракова заявила, что на фоне распространения «омикрона» существенно вырос уровень заболеваемости несовершеннолетних. В связи с этим в городе увеличат число коек для лечения детей с COVID-19. За прошедшие 24 часа в России госпитализировали 9090 пациентов с коронавирусом. Суточный прирост новых случаев COVID-19 в стране составил 124 070.

В Москве началась бесплатная добровольная вакцинация подростков от коронавирусной инфекции — прививки делаются препаратом «Спутник М», сообщили в городском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Сегодня стартует бесплатная и добровольная вакцинация подростков 12—17 лет вакциной «Спутник М» в 13 центрах на базе городских детских поликлиник. Записаться в удобный пункт можно онлайн или по телефону», — уточнили в оперштабе.

Отмечается, что в столице, как и во всём мире, фиксируется стремительный рост заболеваемости COVID-19 из-за штамма «омикрон»: «Дети стали болеть чаще, вырос и процент госпитализированных детей с COVID-19».

Вакцина от COVID-19 для подростков «Спутник М», которая представляет собой меньшую дозировку взрослой двухкомпонентной вакцины «Спутник V», была зарегистрирована 24 ноября 2021 года.

Она подтвердила свою эффективность и безопасность. Минздрав России 28 декабря добавил данные о препарате в раздел «Этиотропное лечение» временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

© Оперштаб Москвы

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова также отметила, что на фоне распространения «омикрона» существенно возросла заболеваемость детей и подростков. Ежедневно фиксируется значительное количество госпитализаций несовершеннолетних с COVID-19, передаёт «Интерфакс».

По её словам, впервые с начала пандемии в Москве потребовались дополнительные места в стационарах для этой категории пациентов.

«Заболевших начнёт принимать коронавирусный корпус в больнице имени Г.Н. Сперанского. Здесь есть всё необходимое, чтобы пациенты получили качественное лечение и смогли восстановить своё здоровье. Если необходимо, дети будут госпитализированы вместе с родителями. Таким образом, коечный фонд для лечения детей с COVID-19 составит почти 1,3 тыс. коек», — добавила она.

Также детей в ближайшее время начнут принимать два федеральных стационара: Российская детская клиническая больница и НМИЦ здоровья детей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова констатировала увеличение числа госпитализаций детей, подчеркнув, что ситуация находится «на особом внимании» у властей. При этом в Роспотребнадзоре подчёркивали, что дети наиболее уязвимы к заболеванию «омикроном» из-за почти полного отсутствия иммунитета к коронавирусу и несоблюдения мер предосторожности.

Статистика COVID-19

В России за минувшие сутки были госпитализированы 9090 человек с коронавирусной инфекцией — количество госпитализаций на 8% меньше по сравнению с 30 января (9883).

«Снижение количества госпитализаций отмечено в 51 регионе страны, увеличение госпитализаций произошло в 32 регионах, без изменений в двух субъектах», — говорится в сообщении.

При этом показатель госпитализации за прошедшую неделю составил 54,7 на 100 тыс. населения, увеличившись на 40,4% по сравнению с предшествующей неделей.

Суточный прирост числа заболевших COVID-19 по всей стране составил 124 070. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (23 417), Санкт-Петербурге (15 802) и Московской области (11 470).

Полностью выздоровели за это время 30 130 пациентов, 621 человек скончался от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 11 861 077.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вновь отметил, что на федеральном уровне не обсуждается вопрос введения локдауна по стране: «Неактуален, не обсуждается, никакого отношения».

В оперштабе добавили, что новый штамм коронавируса «омикрон» зафиксирован уже в 82 регионах страны.

Инфицированный омикрон-штаммом может заразить других гораздо быстрее, чем при инфицировании другими вариантами SARS-CoV-2, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов в эфире телеканала «Россия 1».

«Из-за его быстрого размножения вы можете стать распространителем вируса не через три-четыре дня после заражения, а уже к вечеру. Если вы утром заразились, то вы вечером можете начать заражать окружающих и продолжать их заражать достаточно долго», — сказал Семёнов.

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Снижение тяжести протекания заболевания и смертности от омикрон-штамма коронавируса даёт основания для оптимизма, полагает президент Российской академии наук (РАН) академик Александр Сергеев.

«Рост заболеваемости в России, да и в мире, идёт на фоне снижения смертности, а это означает, что это в подавляющем большинстве случаев не тяжёлая форма. Это внушает оптимизм, потому что коронавирус становится похожим на некоторые сезонные заболевания, в том числе ОРВИ», — цитирует его ТАСС.

По его словам, если благодаря массовой вакцинации удастся свести число тяжёлых случаев к минимуму, то в дальнейшем нужно будет придерживаться регулярных прививок.

Он отметил, что пока нельзя говорить о том, что течение «омикрона» проходит бесследно и не существует никаких гарантий, что после заболевания формируется иммунитет к другим потенциальным штаммам коронавируса.

«Но пока мы видим, что ситуация на самом деле гораздо более спокойная, чем ранее», — заключил учёный.