Исследование: в России вырос спрос на медицинские маски и респираторы

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На фоне распространения омикрон-штамма коронавируса в России вырос спрос на медицинские маски и респираторы.
Исследование: в России вырос спрос на медицинские маски и респираторы
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Об этом газете «Известия» сообщили специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

За первую рабочую неделю января было куплено в два раза больше масок, чем в период каникул в этом же месяце.

С 24 по 30 января число покупок выросло ещё на 15—17% по сравнению с неделей ранее.

«Продажи различаются от региона к региону в зависимости от контрольно-надзорных мер в общественных местах и торговых точках, от ухудшения эпидемиологической обстановки», — отметили в «Чек Индексе».

Ранее врач-инфекционист Екатерина Соловьёва в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала ситуацию с ценами на ПЦР-тестирование.

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