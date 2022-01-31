Количество коек для детей с коронавирусом увеличат в Москве почти до 1,3 тысячи

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Число коек для детей с коронавирусом увеличат в медучреждениях Москвы почти до 1,3 тыс. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Количество коек для детей с коронавирусом увеличат в Москве почти до 1,3 тысячи
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«Сейчас в связи с распространением штамма «омикрон» существенно возросла заболеваемость детей и подростков. Более того, ежедневно мы фиксируем значительное количество госпитализаций детей с COVID-19», — приводит РИА Новости её слова.

Ракова отметила, что впервые с начала пандемии в Москве потребовались дополнительные места в стационарах для этой категории пациентов.

«Если необходимо, дети будут госпитализированы вместе с родителями. Таким образом, коечный фонд для лечения детей с COVID-19 составит почти 1,3 тыс. коек», — добавила она.

Ранее врач-вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов рассказал, что разворачивающаяся в России вакцинация подростков «Спутником М» поможет уберечь от инфекции их самих и их близких.

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