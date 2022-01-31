В Москве началась бесплатная добровольная вакцинация подростков «Спутником М»
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- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал социального комплекса Москвы.
Отмечается, что прививку подростки смогут сделать в 13 пунктах вакцинации, открытых на базе детских городских поликлиник.
Ранее сообщалось, что число коек для детей с коронавирусом увеличат в медучреждениях Москвы почти до 1,3 тыс.
Врач-вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов рассказал, что разворачивающаяся в России вакцинация подростков «Спутником М» поможет уберечь от инфекции их самих и их близких.