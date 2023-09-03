«Обычно нарастает со временем»: психолог МГППУ — о фобии высоты и способах её коррекции
- Gettyimages.ru
- © Alex Eggermont
— Марина Ивановна, согласно статистике, в среднем в мире от 2% до 5% людей страдают акрофобией — навязчивым страхом высоты. Расскажите, пожалуйста, почему она возникает?
— Сама по себе боязнь высоты является абсолютно естественной реакцией организма, возникшей в ходе эволюционного развития человека. Этот страх присущ всем животным, которые не умеют летать и живут на земной поверхности. Что касается статистики, то нужно отметить, что в данном случае она, скорее всего, достаточно достоверная, поскольку люди не боятся говорить о своём страхе высоты — это не порицается обществом, в отличие от некоторых других фобий.
Осознанный и нормальный страх перед высотой испытывают даже опытные парашютисты перед прыжком из самолёта. Каждый раз такие люди вынуждены перебарывать себя, чтобы заставить себя прыгнуть в бездну. Им получается сделать это за счёт активации волевых и мотивационных ресурсов, силой разума. И иногда это преодоление собственного страха приносит такие сильные ощущения наполненности существования, что люди специально выбирают для себя экстремальные профессии и виды спорта — становятся парашютистами, монтажниками-высотниками, альпинистами.
При этом есть люди, склонные к развитию фобии, которая уже провоцирует не адекватную реакцию на опасность, а преувеличенную, паническую. Предрасположенность зависит от ряда факторов: работы вестибулярного аппарата, последствий пережитых инфекций или поражений нервной системы, наличия травмирующего опыта падений, слабости душевной и нервной организации — мнительности, повышенной тревожности.
- Gettyimages.ru
- © AscentXmedia
— Как мы понимаем, акрофобия — это уже более серьёзное заболевание, нежели просто обычная боязнь высоты. Какие у неё есть характерные признаки?
— В отличие от обычного страха высоты, фобический уровень его выраженности — акрофобия — требует уже специализированного вмешательства. Дело в том, что со временем такая фобия усугубляется и вкупе с другими психологическими проблемами может приводить к серьёзным психическим и личностным нарушениям.
Есть несколько признаков, по которым можно распознать, что вы испытываете не обычный для всех страх высоты, а именно фобию.
Во-первых, как я уже говорила, фобия обычно нарастает со временем. То есть всё большее количество ситуаций будет вызывать у вас психологический дискомфорт, с которым вы уже не сможете справляться.
Второй признак — паника начинает проявляться даже на небольшой высоте и сопровождается характерными физиологическими симптомами: это головокружение, тошнота, значительное учащение сердцебиения и пульса, сбой дыхания, нарушение мышления. То есть вы теряете способность рационально мыслить. Соответственно, вы уже не можете трезво оценить ситуацию, на высоте у вас парализуется сознание и теряется способность взять себя в руки волевым усилием.
Ну и как следствие вы начинаете избегать любых ситуаций, в которых придётся оказаться в условиях высоты, даже совсем маленькой.
- Gettyimages.ru
- © Peter McBride
— Если фобия вырастает из сильного страха, то как можно остановить его развитие на ранней стадии? Может быть, ещё в детстве?
— Такой страх можно скорректировать, это вполне реально, особенно если нет отягчающих обстоятельств. Ещё в раннем возрасте для ребёнка могут быть полезны такие занятия, как лазание по спортивным и игровым лестницам, катание на велосипеде, прыжки со скакалкой и на батуте. Если ребёнок робкий, то нужно постепенно добавлять какие-то «элементы высоты», например аккуратно подводить его к окну на высоком этаже или вместе с ним повыше взбираться на лесенку.
Сейчас всё чаще для преодоления страхов применяются VR-технологии, когда в виртуальном пространстве человек действует так, как боится поступать в реальности. Однако я считаю, что к детям такие технологии применять не нужно. Дело в том, что психика и внутренний мир ребёнка только формируются, а подобные внешние воздействия могут нарушить развитие психических и личностных процессов, особенно в сфере самоконтроля и саморегуляции.
В случае детей надёжнее прибегать к методам обычной визуализации: представить ситуацию, вызывающую страх и волнение, и чтобы ребёнок мысленно «проиграл» своё поведение в такой ситуации. Важно, чтобы в этот момент рядом присутствовал взрослый, который, например, держал бы ребёнка за руку. Затем, также в присутствии взрослого, можно начать постепенно приучать ребёнка к реальной ситуации высоты.
— Если от страха высоты можно избавиться в детском возрасте, то как вылечить его у взрослого? Есть ли специальная терапия для лечения более серьёзной формы — акрофобии?
— Терапия акрофобии комплексная и включает прежде всего работу с психологом и прохождение коррекционных программ в рамках поведенческой терапии. В некоторых случаях пациенту может даже понадобиться медикаментозная поддержка — противотревожные препараты.
Терапия требуется, чтобы проблема не прогрессировала. В противном случае человек может потерять работоспособность и способность существовать в социуме. Фобия даже может привести к тому, что человек перестанет выходить из дома и минимизирует контакты с окружающими.
- Gettyimages.ru
- © Westend61
Как правило, терапия имеет две направленности. Первая стратегия включает подробный анализ ситуаций, которые вызывают панику, а также анализ личности и опыта пациента. Это помогает специалисту понять источники такой патологической реакции страха на высоту.
Если выяснится, что одна из причин заключается, например, в нарушении работы вестибулярного аппарата, тогда пациенту следует обратиться также к неврологу, помимо психотерапевта.
Второй этап терапии включает обучение человека конкретным техникам, помогающим справиться с паникой непосредственно в ситуации, вызывающей страх высоты.
Например, есть техника рационализированной подготовки к встрече с ситуацией. Если человек знает, что ему предстоит оказаться на высоте, то он может подготовить себя к этому. Пациент продумывает свои действия, пытается описать ситуацию вслух, найти варианты самоконтроля и «саморавновесия».
Есть также техника быстрого реагирования — «приземление». Её можно задействовать, если вы уже оказались на высоте и чувствуете приближение паники. В этом случае лучше всего сесть или даже лечь на землю. Если рядом с вами в этот момент находятся другие люди, то им можно просто объяснить, что вы помогаете себе справиться со страхом высоты. Скорее всего, вы найдёте с их стороны моральную поддержку.
Также можно просто найти опору (какой-то устойчивый предмет) и обхватить её руками. Кроме того, справиться с начинающейся паникой помогают замедление и задержка дыхания. Ещё помогает фокусирование на одной точке — если удерживать внимание на ней, то в сочетании с дыхательными техниками и «приземлением» это поможет справиться с симптомами акрофобии.
В любом случае взрослым людям рекомендуется не оставаться наедине со своими страхами, а получить терапевтическую профессиональную поддержку.
- «Целый ассортимент состояний»: главный психиатр Москвы — об опасности депрессии и методиках её лечения
- «Наши дети тоже не могут ждать»: президент ЦПА Екатерина Мень — о способах решения проблем аутистов в России
- «Социальный эскапизм»: психолог — о причинах и последствиях зависимости от компьютерных игр
- «Плохо, грустно, скучно — нужно поесть!»: психолог — о причинах пищевой зависимости и способах избавления от неё
- «Среда обитания человека изменилась»: российские учёные — о видеоэкологии и её практическом применении
- «Желание доказать гениальность ребёнка — это комплекс родителя»: психолог дал советы, как подготовить детей к школе
- «Навыки работы с информацией и критическое мышление»: психологи МГППУ — о профилактике кибербуллинга среди детей