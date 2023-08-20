«Желание доказать гениальность ребёнка — это комплекс родителя»: психолог дал советы, как подготовить детей к школе

Родителям при адаптации ребёнка к школе важно правильно реагировать на его эмоции. Каждый школьник сталкивается с трудностями, взрослым желательно не паниковать и не переносить свои переживания на детей. Об этом в интервью RT рассказал клинический психолог, кандидат наук, руководитель Лаборатории психологии здоровья НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс. Родителям также следует сконцентрировать внимание на позитивных моментах и подбодрить школьника, посоветовал собеседник RT.

— Михаил Анатольевич, как вы считаете, в каком возрасте лучше всего отдавать детей в школу? Некоторые родители стараются отсрочить этот момент, чтобы продлить детство, другие, наоборот, зачисляют ребёнка в первый класс слишком рано, чтобы доказать его гениальность.

— Желание доказать гениальность ребёнка — это комплекс родителя. Я бы смотрел на поведение в садике. Если ваш сын или ваша дочь общительные и успевают выполнять все задания в рамках подготовительных уроков, если вы спрашиваете: «Хочешь в первый класс?» — и ответ положительный, то какая разница: в шесть, семь или восемь лет? А если в семь лет ребёнок не проявляет готовности к изменению парадигмы обучения от садика к школе, тогда стоит задуматься, посмотреть, где чего-то недодали. То есть над этим нужно отдельно работать уже со специалистами. А так — по готовности. Но уж точно не стоит его гнать в школу в пять или в шесть лет просто потому, что он гениальный. Но и ждать прямо полной готовности к школе не стоит, потому что каждый ребёнок, который идёт 1 сентября в школу, в какой-то мере к ней не готов, и это не беда.

— Как выбрать школу? На что стоит обратить внимание?

— Начальную школу я предложил бы выбирать по двум вещам: близости к дому и отзывам об учителе начальной школы — классном руководителе.

РИА Новости

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— Какие проблемы могут возникнуть в школе, если ребёнок не посещал детский сад? Обязательно ли в целом посещение дошкольных учреждений?

— Само по себе посещение группы, где ребёнок находится длительное время, — это и есть одна из форм подготовки в школе, одна из граней. Потому что там он выстраивает отношения, находится длительное время без родителей, учится взаимодействовать с «начальством», то есть с педагогом. Подготовка к школе — это не только чтобы он буквы знал или считал до десяти. Для учёбы важны социальные навыки. И детский сад даёт такие навыки общения. Если ребёнок не посещает детский садик и постоянно на руках — вместе с мамой, папой, бабушками, дедушками, — то ему будет сложнее в школе.

— Нужно ли уже с первого класса отправлять ребёнка в секции и организовывать для него дополнительные занятия?

— Лучше добавить спортивную нагрузку, потому что спорт — это полезный стресс для организма, который закаляет характер. Соревновательные и командные виды спорта дают навык преодоления трудностей, и ребёнок, у которого был регулярный спорт в жизни, более жизнеспособен во взрослом возрасте.

— До какого возраста необходимо провожать ребёнка в школу?

— Если вопрос не про безопасность, спросите у него. Вот ему комфортно, что он идёт с мамой за ручку или нет? В какой-то момент ребёнок сам говорит: «Я хотел бы один ходить». Тогда можно предложить ему промежуточный, буферный вариант: «Ты идёшь впереди, а я — сзади, но всё равно иду, чтобы ты знал, что я рядом, на всякий случай». И несколько раз ходим так. Если ребёнку комфортно, всё нормально, ему нравится, то оставляем его одного и передаём ему эту ответственность.

— Как помочь ребёнку адаптироваться в школе?

— Например, ребёнок не ожидал, что ему будет трудно, или не готов к конфликтам с другими учениками. Если родитель начинает из-за этого паниковать, то это передаётся и ребёнку. Если думать, что ребёнок какой-то неправильный, раз не может, как другие ученики, сидеть столько же времени или непринуждённо общаться, или у него нет взаимопонимания с учителем, то такие мысли невротизируют и самого родителя, и ребёнка. Поэтому, когда мы видим, что ребёнок не адаптирован, важно понять, что это нормально!

Потому что все дети не адаптированы к школе, когда идут туда первый раз, но просто в разной степени — кто-то больше, кто-то меньше, кому-то легче, кому-то труднее.

Если родитель этот факт воспринимает как укор себе (например: «Я плохая мать, раз не подготовила ребёнка к школе заранее» или «У меня плохой ребёнок, потому что он не может внимательно слушать учителя»), то это и на ребёнке ещё больше сказывается, он начинает испытывать больше отрицательных эмоций. Если ребёнку объяснили, что так может быть, что это не беда, что мы все разные, что у него может что-то идти лучше, что-то хуже, то ребёнок сам себя не критикует, не испытывает чувства вины, что он подвёл родителей, и у него легче идёт процесс адаптации.

— Какие советы могли бы дать, если ребёнок не ладит с учителем?

— Желательно разговаривать об этом сначала с учителем и спрашивать его точку зрения, потому что некоторые родители делают ошибку: они на основании рассказов детей делают выводы и идут на разборки с администрацией школы или с самим учителем уже в боевом состоянии. То есть первый этап — это всегда сбор информации. Поговорить с учителем и посмотреть, как он себя ведёт.

Если учитель невзлюбил какого-то конкретного ребёнка, то желательно выключить правдорубство, запрос на справедливость и попытаться развести учителя и ребёнка: в другой класс, другую школу. То есть не использовать ребёнка как таран, требуя справедливости: мол, ко всем должно быть одинаковое отношение и у учителя не должно быть любимчиков.

Не удалось договориться с учителем? Идём к администрации. Но если видим, что ничего не меняется (а такое в школе бывает), то просто изменение класса или школы приводит к улучшению ситуации. А если не приводит — тогда дело в ребёнке (то есть это уже система, а не случайность), тогда смотрим, что с ребёнком. Правда, бывают учителя, которые говорят: «Это мой класс, я здесь главная, я не собираюсь меняться». И если такой учитель длительное время работает в школе, значит, это поведение администрацией поддерживается. Вы можете воевать с системой, но зачем тратить на это силы и время, если можно просто найти другого учителя. Талантливые, замечательные, душевные учителя есть. Но и одновременно не стоит уходить, убегать при появлении первого конфликта. Важно помнить, что конфликты — норма жизни. Сначала стараемся их разрешить, а если видим, что на той стороне недоговороспособные люди, то тогда уходим.

— Возможен ли буллинг в первом классе?

— Буллинг по определению — это повторяющийся негатив. То есть, условно, если кто-то в кого-то плюнул в первом классе, это ещё не буллинг, но если плюют каждый день — это буллинг. Первое — это почти норма. Понятно, что это проявление невоспитанности и агрессии, но, в принципе, невоспитанность и агрессия в какой-то мере — это норма. А если это системно, то это уже не норма. Буллинг в первом классе возможен, но чаще всего он встречается в классах постарше, когда буллят целенаправленно, когда дети образуют властные группы и травят конкретных детей, чтобы другие слушались. Если возник конфликт между детьми и это не драка, то, естественно, стоит опять встать в позицию, что так может быть, что конфликты между детьми — это норма.

РИА Новости

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— Как правильно организовать рабочее место ребёнка?

— Желательно, чтобы это было одно и то же место, где он трудится, делает домашние задания. Также важно, чтобы это место было не связано со сном. У всех разные условия, но если ребёнок учится, сидя в кровати, то в итоге психика перестаёт воспринимать кровать как место сна, и это может сказаться на его качестве. Если это место постоянное и больше оно никому не принадлежит, ни для чего не используется, это наилучший результат. Также важно, чтобы в конце учёбы сначала родители вместе с ребёнком, а потом и он самостоятельно наводили там порядок, потому что порядок на столе — порядок в голове. Когда он снова туда приходит, у него порядок и он садится делать домашнее задание, ему легче войти в рабочий ритм.

— Как быть с мобильным телефоном? Есть ли в нём необходимость?

— Правило такое: чем позже у ребёнка появляется смартфон — именно смартфон с играми, — тем лучше. Первые несколько лет желательно, чтобы ребёнок дозированно пользовался смартфоном и понимал, что это награда за хорошее поведение, а не норма. А кнопочный телефон может быть для связи в любой момент.

— Как быть с игрушками? Допускать ли ношение любимой вещи в школу или же стоит поговорить о разграничении?

— Я бы индивидуально подходил. Ведь есть ещё и требования школы. В некоторых школах лояльно к этому относятся. И если для ребёнка это критически важно, то не надо с этим воевать. Почему бы и не разрешить на какое-то время в виде адаптационного периода поносить с собой игрушку? Если есть обратная связь из школы, что ему эта игрушка мешает, тогда мы идём где-то с ребёнком на конфликт и договариваемся: «Теперь ты ходишь со своей куклой через день, а теперь через два дня». Опять же, это если школы дают такую возможность. Потому что у некоторых есть требования, что, например, мягкие игрушки не носим, а в пластиковых солдатиков на перемене можно поиграть.

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— Как наладить контакт с ребёнком при отсутствии успехов в обучении? С чего начать разговор?

— Нет таких детей, у которых отсутствуют успехи в обучении. Вот с какой позиции надо общаться со своим ребёнком: «Я вижу твои успехи, но этих успехов меньше, чем требуется для хорошей учёбы». То есть важно у себя в голове сначала выработать формулу, что не бывает полного отсутствия успехов. Найти и показать ребёнку эти успехи, сконцентрировать его внимание на том, что у него получается, и похвалить его за это, подбодрить — вот первый шаг к мотивации выполнения домашнего задания. То есть не с негатива начинать: «У тебя не получается, поэтому давай будем учиться больше», а наоборот: «У тебя уже что-то получается, поэтому давай поднажмём, чтобы получилось больше». И опять же важно помнить: когда у ребёнка что-то не получается — это нормально.

— Как правильно мотивировать ребёнка выполнять домашнее задание?

— Мотивация бывает двух видов: мотивация целью и мотивация болью. Мотивация болью — это когда мы создаём некий дискомфорт, если ребёнок не делает что-то, что мы считаем важным, нужным и правильным. То есть не будешь делать задание — не будешь смотреть телевизор; не будешь делать задание — не будет тебе твоих 30 минут смартфона в день; не будешь делать задание — не пойдёшь на день рождения к другу. Это мотивация болью, и зачастую современные родители ею пренебрегают, потому что: «Ну как же так? Ведь дитятко на меня обидится». И попытка избежать конфликтов с ребёнком, обид, и мнение, что всё обязательно можно решить дипломатично, — в итоге приводят к тому, что дети садятся на шею родителям.

Второй вид мотивации — мотивация целью. Мы говорим: «Когда ты сделаешь это, ты получишь вот это».

Большинство родителей в этом мире говорят просто: «Ты должен сделать домашнее задание, потому что должен, — и всё». Научные эксперименты показывают, что как только мы говорим ребёнку: «Сделай домашнее задание, и тогда у тебя будет в долгосрочной перспективе вот это, а в краткосрочной — это», то эффективность растёт. Чем чаще мы своим детям рассказываем о результатах их учёбы, тем она эффективнее.

Важно, чтобы показываемые перспективы были в рамках ценностей ребёнка, а не родителя. Например: «Учись хорошо, и у тебя будет хорошая работа». Для ребёнка это может не иметь значения. Для него надо мотивацию подбирать, например: «Ты сможешь программировать компьютерные игры». Вот мотивацию подобрали под ребёнка, если он любит компьютерные игры. Ещё один ускоряющий инструмент — через конкуренцию. Сажаем двух детей параллельно делать один и тот же пример и говорим: «Давайте, кто быстрее?»

— Исходя из вашего опыта, кто больше всего волнуется перед 1 сентября?

— Волнение родителя перекладывается на ребёнка, никуда это не денешь. Волнуются больше всего те, кто не допускает возможности эмоциональной боли, дискомфорта, трудностей, те, кто старается ребёнка воспитать в тепличном, парниковом мире без боли, без трудностей, без переживаний, без проблем, — вот те будут волноваться. Важно понять, что 1 сентября, первый класс — это и боль, и радость. Что с этого периода в жизни ребёнка появится больше трудностей и дискомфорта, больше каких-то переживаний. Чем спокойнее родители относятся к трудностям, через которые проходит ребёнок, тем проще помогать пройти через эти самые трудности. Поэтому главная ошибка — считать, что ребёнок должен прожить идеальную жизнь.