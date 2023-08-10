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Врач Мамаева: вес рюкзака первоклассника без учебников не должен превышать 700 граммов

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Анастасия Белоусова
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр высшей категории, руководитель Общества специалистов «Международное медицинское сотрудничество» Марина Мамаева в беседе с RT рассказала, сколько должен весить рюкзак школьника.
Врач Мамаева: вес рюкзака первоклассника без учебников не должен превышать 700 граммов
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Так, вес портфеля без учебников обучающихся младших классов не должен превышать 700 г, школьников более старших возрастов — 1 кг.

«Если говорить о весе наполненного рюкзака, то здесь тоже есть чёткие нормативы. Вес того, что несёт ребёнок, не должен превышать 10% от его собственной массы тела. Если это ученик первого-второго класса, то его портфель не должен весить больше 1,5 кг. У ребёнка третьего-четвёртого класса — не больше 2 кг. Если мы говорим о старшеклассниках, то здесь тоже есть пределы, по норме — до 4 кг», — указала Мамаева.

По её словам, такие стандарты разработаны давно и должны соблюдаться. Отход от заданных параметров может привести к проблемам со здоровьем, например к нарушению осанки ребёнка.

Впрочем, помимо веса, школьные портфели должны соответствовать и ряду других критериев. В частности, у них должна быть устойчивая спинка, которая полностью прилегает к спине ребёнка.

«И конечно, должны быть светоотражающие элементы, контрастные цвета, чтобы ребёнка было видно издалека. Материал рюкзака должен быть прочным, иметь водоотталкивающее покрытие», — резюмировала Мамаева.

Ранее стало известно, что во всех школах Московской области с 1 сентября 2023 года будет действовать единая программа профориентации для учащихся 6—11-х классов, включая учащихся с ОВЗ и инвалидностью.

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