В магазин со списком: эксперты — о том, как подготовить ребёнка к школе

Каждый год в преддверии первого сентября родители школьников сталкиваются с серьёзной задачей — подготовить ребёнка к новому учебному году. Основная сложность этого процесса заключается в вечной дилемме: как купить школьнику всё необходимое и при этом сэкономить. Многие знают, что делать в подобных ситуациях. Но как поступить неопытным родителям первоклассников, оказавшимся один на один с бесконечным разнообразием канцелярии и учебных пособий на площадках онлайн и оффлайн магазинов? Чтобы ответить на этот вопрос, RT поговорил с экспертами и узнал, как правильно подойти к подготовке ребёнка к школе и избежать стресса и лишних трат.

Первое, с чего стоит начать родителям школьника перед 1 сентября — составить подробный список покупок.

Так, по словам Яны Матлаш, эксперта онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», ученикам младших классов для учёбы понадобятся пенал, дневник, ручки и простые карандаши, тетради в клетку и линейку, обложки, ластик и точилка, линейка, клей, ножницы, счётные палочки, веер цифр и букв, цветная бумага, пластилин и набор для рисования.

Учеников средних классов, помимо некоторых позиций из перечисленного выше, рекомендуется снабдить циркулем, транспортиром, орфографическим и толковым словарями.

«В старших классах изобилие канцтоваров сводится к минимуму: ручки, простые карандаши и текстовыделители, точилка, ластик, тетради, линейка, транспортир и циркуль, замазка, тетради... степлер и зажимы для бумаг», — добавила Матлаш.

Чтобы существенно сэкономить на покупке школьных принадлежностей, эксперт порекомендовала придерживаться нескольких важных правил.

Первое — сравнивайте цены на товары на разных торговых площадках, отдавайте предпочтение интернет-магазинам. Второе — делайте покупки в сезон распродаж или заранее. Третье — отправляйтесь в магазин с составленным заранее списком необходимых покупок и следуйте ему. Четвёртое — при подготовке ребёнка к школе используйте канцтовары, оставшиеся у него с прошлого года.

Со своей стороны, общественный деятель, председатель Общественной палаты Одинцовского городского округа и глава местного Сообщества родителей Марианна Кристалинская посоветовала обойтись покупкой минимума школьных принадлежностей. По её словам, исчерпывающий список того, что ребёнку действительно может понадобиться в ходе учёбы, родителям предоставят чуть позднее — после проведения тематического собрания.

«Естественно, важно обратить внимание на канцелярию, обложки для книг, краски и прочее. Перед тем, как закупать всё остальное, стоит дождаться первого обсуждения соответствующих вопросов на встрече с учителем или родителями... Ближе к середине сентября во многих школах наверняка пройдут тематические собрания, и вся необходимая информация будет предоставлена. Она поможет родителям сориентироваться. Сейчас я не советую закупать всё и сразу, потому что многое из покупок, совершённых «с запасом», может просто не пригодиться», — отметила собеседница RT.

В частности, без согласования с учителем и впрок не стоит покупать учебные пособия и рабочие тетради, уточнила Кристалинская. Дело в том, что все материалы, входящие в учебно-методический комплект, утверждённый школой, предоставляются бесплатно.

«Если же учитель рекомендует купить что-то дополнительно, это можно обсудить и решить на общем собрании родителей», — объяснила специалист.

Домашнюю работу нужно делать заранее

Многие родители в преддверии нового учебного года не считают целесообразным оборудовать рабочее место младшего школьника дома — со специально для него выделенным столом и стулом, сообщила Яна Матлаш. Многие, по её словам, считают, что такая мера необязательна, ведь маленьких детей редко нагружают большим количеством домашних заданий.

«Другие думают, что это дорогая покупка, а ребёнок может сделать уроки и за кухонным столом. На самом деле, важно правильно организовать рабочее место с самого начала, чтобы юный ученик не испортил зрение и осанку, а также был более собранным и дисциплинированным», — объяснила Матлаш.

РИА Новости

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При выборе мебели для школьника родителям рекомендуется изучить существующие в этой сфере ГОСТы. Они касаются мебели для школ, но многие их показатели вполне применимы и в «реальной жизни». Например, в таких ГОСТах среди прочего содержится информация о том, как высота рабочей поверхности стола или ширина спинки стула должна соотноситься с параметрами ребёнка.

Впрочем, как добавила Матлаш, родителям стоит обратить внимание не только на приобретение правильной мебели для школьника. Им также стоит учесть, что ребёнку во время учёбы может понадобиться и техника, например компьютер или ноутбук.

При выборе гаджетов важно исходить из потребностей школьника и сопоставлять их с техническими возможностями устройств.

Здоровье — превыше всего

По словам специалистов, в процессе сбора ребёнка в школу важно помнить и о требованиях, предъявляемых к весу учебников и портфелей для детей и подростков. Как утверждают в Роспотребнадзоре, соблюдение установленных правил среди прочего поможет ребёнку сформировать и сохранить правильную осанку.

В ведомстве отмечают, что вес портфелей и школьных ранцев (без учебников) для обучающихся начальных классов не должен превышать 700 грамм. В то же время они должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей их полное прилегание к спине ребёнка и равномерное распределение веса.

Что касается обучающихся средних и старших классов, их ранцы не должны весить более 1 кг.

Схожие по смыслу требования предъявляются и к весу ежедневного комплекта пособий и письменных принадлежностей, находящихся в рюкзаке школьника. Так, учащиеся первых и вторых классов не должны носить с собой в школу более 1,5 кг учебных материалов, учащиеся третьих и четвёртых — более 2 кг, пятых и шестых — более 2,5 кг, седьмых и восьмых — более 3,5 кг, а старшеклассники — более 4 кг.

Однако по словам к.м.н, врача-педиатра высшей категории, руководителя Общества специалистов «Международного медицинского сотрудничества» Марины Мамаевой, перечисленные нормы часто не соблюдаются, что может привести к проблемам со здоровьем ребёнка, например к нарушению осанки.

Ученик у классной доски

РИА Новости

«Все нормы давно разработаны, отработаны и должны соблюдаться. Другой вопрос, что сегодня очень сильно нагружают детей, и мы имеем сплошные нарушения осанки, как минимум», — сказала она.

При покупке рюкзака родителям важно обращать внимание ещё на несколько нюансов. В их числе — наличие светоотражающих элементов на изделии, чтобы ребёнка было видно издалека.

«Желательно, чтобы были яркие и контрастные цвета. Материал рюкзака должен быть прочным, иметь водоотталкивающее покрытие», — резюмировала собеседница RT.

1 сентября — не только детский праздник

Ещё один вопрос, который часто застаёт родителей школьников врасплох накануне Дня знаний — что подарить классному руководителю. В этом отношении, по словам эксперта по практическому этикету Татьяны Барановой, тоже рекомендуется придерживаться ряда определённых правил.

Во-первых, точно не стоит дарить преподавателю слишком личные или неуместные подарки, например набор косметики или парфюмерии.

«Это те виды подарков, которые нежелательно дарить не только учителю, но в целом малознакомым людям, с которыми мы не находимся в близких отношениях», — уточнила собеседница RT.

Вторая категория подарков, которые дарить не рекомендуется, — так называемые «ненужные» подарки, а конкретнее те, которые сложно как-либо применить.

«Хороший пример в этом отношении — букеты из плюшевых игрушек. Благородный порыв понятен, но это такая вещь, которая радует несколько секунд, но что с ней делать — непонятно», — объяснила Баранова.

Третье, от чего стоит отказаться, — это техника, которая будет использоваться в процессе обучения, например проектор. Это не очень этично, ведь очевидно, что это не подарок конкретно учителю, его нельзя так позиционировать, говорит эксперт.

«В целом сама идея хороша, но только если её все заранее согласовали», — подчеркнула она.

Четвёртый тип подарков, дарить которые не нужно, особенно коллективно, — конфеты.

РИА Новости

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Актуальный и уже ставший традиционным подарок — цветы. Практика показывает, что люди пока не готовы отказаться от вручения цветов в пользу чего-то более «полезного», заявила эксперт. Однако здесь важно учитывать важный момент: родителям стоит договориться и подарить учителю один большой букет от всего класса — такой вариант будет менее обременителен для педагога.

В любом случае, если у вас есть намерение купить подарок преподавателю вашего ребёнка, задайте себе вопрос: какую цель вы преследуете.

«Вы действительно хотите порадовать педагога или просто «поставить галочку»? Если мы исходим из последнего — хорошо, но если же вы хотите поблагодарить учителя, тогда есть смысл подумать, что он любит, чем увлекается, и отталкиваться именно от этого», — констатировала Баранова.

И последнее: при выборе подарка учителю — работнику образовательной организации — важно помнить о том, что его стоимость не должна превышать 3 тыс. рублей. Эта норма определена в ст. 575 Гражданского кодекса России «Запрещение дарения».