Специалист по этикету Баранова порекомендовала не дарить учителям косметику и парфюмерию

Эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова рассказала RT, как правильно подойти к вопросу выбора подарка учителю по случаю Дня знаний.

По словам Барановой, первое, что не стоит дарить преподавателю, — личные подарки, которые могут показаться ему не вполне уместными. Например, набор косметики или парфюмерии.

«Это те виды подарков, которые нежелательно дарить не только учителю, но в целом малознакомым людям, с которыми мы не находимся в близких отношениях», — объяснила Баранова.

Вторая категория подарков, которые дарить не рекомендуется, — это «ненужные» подарки с узкой сферой применения. Отличный пример в этом отношении — букет из плюшевых игрушек.

Не совсем этично дарить учителю и технику, которая будет использоваться в процессе обучения. Такая идея может быть хороша лишь в том случае, если все заинтересованные стороны согласовали её заранее, подчеркнула Баранова.

Актуальный подарок преподавателю — цветы. По словам собеседницы RT, в такой ситуации лучше договориться и подарить учителю большой букет от всего класса. Подобный вариант будет менее обременительным для педагога.

В целом перед тем, как выбрать подарок человеку, стоит ответить себе на вопрос: какую цель вы преследуете?

«Вы хотите порадовать конкретного педагога или просто «поставить галочку»? Если мы исходим из последнего — хорошо. Однако если вы хотите порадовать преподавателя, поблагодарить его, тогда есть смысл подумать, что он любит, чем увлекается, и отталкиваться именно от этого», — резюмировала Баранова.

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