В России больше всего денег на украшения тратят мужчины из Саратова

Результаты совместного исследования аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показали, что в России больше всего денег на украшения для женщин тратят мужчины из Саратова.

Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что мужчины из Саратова на украшения тратят 18,5% своей заработной платы, из Ростова-на-Дону — 17,9%, а из Ярославля — 17,6%.

Также, согласно результатам исследования, больше всего на покупку подарков девушкам тратят менеджеры по продажам (24,4%), продавцы (24,3%), а также специалисты в сфере услуг (21,3%), притом что их зарплаты самые низкие по стране.

«Согласно данным SOKOLOV, мужчины стали активнее покупать женские ювелирные украшения: за первые шесть месяцев 2023 года продажи украшений, купленных мужчинами, выросли в 2,2 раза», — отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что, по результатам исследования компании OZON, 73% россиян предпочитают постоянно инвестировать свои средства, при этом каждый третий вкладывает деньги в ювелирные украшения или драгоценные металлы.