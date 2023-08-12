«Среда обитания человека изменилась»: российские учёные — о видеоэкологии и её практическом применении

Урбанизация привела к тому, что люди оказались в неблагоприятной для себя среде обитания — это выражается в том числе визуально, поскольку городские ландшафты заполнены однотипными и монотонными элементами, а также геометрическими формами. Городская среда очень часто является визуально загрязнённой. Поиском решений этих проблем занимается отдельная дисциплина — видеоэкология. О том, чем занимаются видеоэкологи и насколько их изыскания востребованы у архитекторов и застройщиков, в интервью RT рассказали доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев и заместитель директора Института экологии Ирина Головачёва. Специалисты также объяснили, какой должна быть благоприятная для человека визуальная среда и к чему приводит долгое нахождение в визуально агрессивных средах.

Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев

— Видеоэкология — это наука, изучающая влияние видимой окружающей среды на наше психоэмоциональное состояние. Расскажите, пожалуйста, что это за направление, как оно возникло и какие задачи призвано решать.

— Любое научное направление зарождается и начинает развиваться только тогда, когда есть какая-то проблема, нуждающаяся в решении. Толчком к появлению видеоэкологии стала урбанизация конца XX века, из-за которой условия жизни людей сильно изменились.

Города — это антропогенная среда, которая отличается от сельской местности не только структурой экономических отношений, но и визуально. Природные пейзажи отличаются разнообразием форм, цветов и фактур, а городские — наличием гомогенных и агрессивных полей, изобилием прямых углов, стекла и бетона. Всё это совершенно не свойственно природному ландшафту и создаёт неблагоприятную визуальную среду для человека. С урбанизацией среда обитания человека очень сильно изменилась, намного быстрее, чем может поменяться физиология. Поэтому городская среда зачастую угнетающе сказывается на психоэмоциональном состоянии человека.

Проблема визуального загрязнения среды обитания человека и привела к появлению новой дисциплины — видеоэкологии. Это направление занимается изучением влияния различных визуальных сред на человека, а также поиском решения для улучшения визуальной окружающей среды.

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— Что такое гомогенная и агрессивная визуальные среды?

— Все визуальные среды условно делятся на три типа: комфортная, гомогенная и агрессивная.

Комфортной средой называют такую, в которой в изобилии представлены разные элементы, присутствуют перспектива и разнообразие форм, цветов и фактур. В этом случае мы можем говорить о понятии красоты, о гармоничной среде, в которой люди чувствуют себя спокойно.

Гомогенная — это видимая среда, в которой зрительных элементов недостаточно либо они вообще отсутствуют. Например, к такой можно отнести бетонную стену.

Агрессивная визуальная среда состоит из множества одинаковых, равномерно распределённых зрительных элементов, часто геометрически правильной формы. Созерцание подобных плоскостей может вызвать у людей негативные эмоции и даже физическое недомогание.

Важно также отметить, что влияние визуальных сред на человека происходит вне зависимости от того, замечает это человек или нет, специально смотрит на что-то или просто находится в данной среде.

— Чем грозит уход от естественной визуальной среды? И что происходит с человеком, находящимся в гомогенной или агрессивной визуальной среде?

— Чтобы понять ощущения или восприятие различных сред нашим мозгом, можно провести такую аналогию: представьте себе, что вы одни и находитесь в открытом море без каких-либо плавсредств. Если в этот момент вы ухватитесь за какое-то плавучее бревно или спасательный круг, то вы сразу почувствуете облегчение — это состояние можно сравнить с ощущением, которое переживает человек в комфортной визуально среде. Не зря говорят, что в красивом месте есть за что зацепиться взгляду — это не пустое выражение. Действительно, наличие зрительных элементов (узоров, барельефов, ярких пятен) позволяет нам при автоматии саккад (быстрые, строго согласованные движения глаз, происходящие одновременно и в одном направлении. — RT) «цепляться» за них, что создаёт ощущение комфорта.

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Если рядом с вами в океане ничего нет, не за что уцепиться ни руками, ни взглядом, то у вас нарастает ощущение беспокойства и даже паники, отчаяния. Это происходит при нахождении в гомогенной среде.

Когда вокруг вас в открытом океане полно бесполезного мусора или шариков, за которые невозможно зацепиться, то это порождает те ощущения, которые появляются при нахождении в агрессивной среде.

— В некоторых странах архитекторы обращаются за консультацией к психологам в процессе проектирования зданий различного назначения. Есть ли подобная практика в России?

— Психологи вряд ли могут с физиологической точки зрения обосновать грамотность использования того или иного материала, архитектурного решения, перспективы для оптимизации визуальной среды.

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Видеоэкология — это экологическое направление, и специалисты в данной сфере должны обладать нужными знаниями в вопросах физиологии человека и законах восприятия нашим мозгом окружающих условий, а также особенностей ассоциативного мышления, коллективного подсознательного.

— Насколько экологичен футуристический ландшафт, современные архитектурные стили?

—Любой стиль, основанный только на правильных геометрических узорах, может сформировать агрессивную визуальную среду. Для создания комфортных визуальных сред необходимо наличие разнообразных узоров, природных элементов, не вписанных в искусственную идею проекта, а продолжающих естественное развитие. В частности, к таким относятся природные материалы и естественные ландшафты.

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Эколог, заместитель директора Института экологии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Ирина Головачёва

— Имеет ли сегодня видеоэкология практическое применение?

— Имеющиеся знания видеоэкологии, к сожалению, пока не нашли широкого признания. До сих пор не разработаны ни стандарты, ни нормативы, регламентирующие характеристики визуальных сред. Нет даже нормативных документов по формированию визуальной среды или по допустимым отклонениям, в частности по допустимым размерам гомогенных и агрессивных полей в архитектуре города.

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Конечно, для благополучия жителей мегаполиса учитывать визуальную среду было бы очень правильно. Видеоэколог смотрит на здание с учётом окружающего ландшафта, оценивает, как строение впишется в него и будет восприниматься на близком и дальнем расстояниях. Но польза была бы даже от локального применения принципов видеоэкологии, при создании комфортных зон отдыха, рабочих мест, офисов, школьных классов.

Отмечу, кстати, что Москва — один из самых зелёных городов мира и отличается качественным зелёным «каркасом», что в целом формирует комфортную визуальную среду, если не брать в расчёт «серые» новостройки, пока что не обрамлённые зеленью и удалённые от парков.

— Почему многие люди говорят об угнетающем эффекте так называемых человейников — новых окраинных микрорайонов, где все здания имеют очень обезличенную архитектуру? Действительно ли однообразие ландшафта плохо на нас влияет?

— Стремительное изменение визуальной среды вступает в противоречие с возможностями зрения. Сам человек со всем комплексом потребностей остался прежним, и прежними остались фундаментальные механизмы зрения, тогда как зрительная среда в местах его обитания меняется к худшему.

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В частности, так называемые человейники относятся к гомогенной визуальной среде при близком рассмотрении и агрессивной при взгляде на них издалека. Кроме них, большую роль играет массовое внедрение в нашу жизнь автотранспорта. Водитель и пассажиры автомобиля получают дополнительную зрительную нагрузку, когда смотрят на перемещающиеся объекты, убегающий асфальт, мелькающие деревья, столбы, дома, несущиеся навстречу автомашины и сигнальные огни.

При быстром движении мелькающие за окном транспорта объекты становятся агрессивной средой, а при движении с ещё большей скоростью — превращаются в однообразную, единую плоскость, то есть воспринимаются как гомогенная среда.

— Массовая застройка в мировых мегаполисах началась в прошлом веке, на фоне тенденции урбанизации и индустриализации экономик. Где и когда впервые задумались об эстетических аспектах такой «народной» архитектуры?

— О красоте своего жилища люди задумывались всегда. В середине XX века в зарубежной теории архитектуры актуальными стали проблемы, связанные со взаимоотношением формы и функции архитектурных объектов, а эстетический аспект архитектуры рассматривался как следствие функционального соответствия архитектурного объекта.

Современные дома видеоэкологи рассматривают с двух позиций. Во-первых, оценивается поверхность и форма отдельного здания — например, если стена дома не имеет никаких декоративных или конструктивных включений, она образует однотонное и неприглядное полотно. Это легко исправить, просто покрасив здание в несколько цветов, что разбивает гомогенность среды.

Во-вторых, и сами дома, и их конструктивные элементы, окна и балконы к примеру, могут формировать агрессивную среду, поскольку являются повторяющимися одинаковыми элементами. Это исправить трудней, но можно улучшить среду за счёт озеленения пространства вокруг дома.

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— Какие ещё есть области применения видеоэкологии? Например, в дизайне интерьеров — возможно ли неправильным дизайном визуально загрязнить помещение? Есть ли какие-то особенно «экологичные» стили интерьеров?

—Есть несколько правил, которыми нужно руководствоваться. Выбирая определённый стиль и цветовую гамму, необходимо удостовериться, что выбранный вами цвет позволит достичь желаемого состояния, так как в каждом из нас заложено ощущение цвета на уровне коллективного подсознательного и есть ряд ассоциаций, сформированных уже на личностном опыте. Например, яркий красный цвет, даже если вы его обожаете, может быть не подходящим для спальни в силу того, что красный сигнализирует мозгу о необходимости активности — в зависимости от текущего состояния человека красный цвет может вызывать ряд таких эмоций, как страсть, ярость, страх. В таком возбуждённом состоянии трудно будет расслабиться.

Желательно также, чтобы в интерьере присутствовали приятные глазу объекты: картины, скульптуры, букеты с цветами и т. п. На стены можно нанести стилистически уместные узоры и фактуры. При формировании «экологичного» стиля нужно уделять внимание как ярким визуальным элементам, так и тому, чтобы визуальная заполненность помещения не мешала ощущению простора.

Особое внимание уделяйте вещам, которые вызывают у вас приятные ассоциации. Каждый раз, когда вы будете проходить мимо, ваш мозг будет реагировать на вещицу и воссоздавать приятные ощущения.

— Какие общие рекомендации даёт видеоэкология, каким принципам нужно следовать, чтобы визуальная окружающая среда была чистой?

— Нужно ориентироваться только на свои ощущения и не следовать слепо за модой. Ваш дом должен быть комфортным и приятным для вас. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, а дом — это место, где мы расслабляемся, и оно должно давать нам ощущение комфорта, покоя и стабильности.