«Этическая дилемма»: психолог — о перспективах использования искусственного интеллекта для помощи одиноким людям

Группа иностранных учёных пришла к выводу, что специальные голосовые помощники способны скрасить одиночество пожилых людей, имеющих мало социальных контактов. Эта идея давно обсуждается в научной среде, большинство исследователей согласны с тем, что ИИ способен частично компенсировать дефицит общения. Об этом в интервью RT рассказала руководитель департамента психологии факультета социальных наук ВШЭ Мария Чумакова. В то же время популярность нейросетей может иметь и негативные последствия: «общение» с ними может ослабить у человека навыки нормального социального взаимодействия. Ранее похожий эффект учёные зафиксировали в отношении соцсетей: общение в виртуальном пространстве нередко делает людей менее терпимыми к чужим мнениям. Исследователи полагают, что внедрение ИИ также окажет заметное влияние на наши поведенческие привычки и социум в целом.

— По мнению учёных из Университета Дьюка (США), роботы, оснащённые системой искусственного интеллекта, могут стать компаньонами для одиноких людей, особенно пожилых. Конечно, ничто полностью не заменит дружбу с человеком, однако общение с компьютерной программой тоже способно снизить уровень стресса, вызванного одиночеством. Вы согласны с такими выводами? Способен ли ИИ удовлетворить потребность человека в общении?

— Это далеко не первое подобное исследование, на протяжении последних нескольких лет похожие изыскания велись в разных научных центрах по всему миру. Действительно, учёные наблюдают положительный эффект от взаимодействия пожилых людей с ассистивными роботами (робот, который помогает человеку, делает за него какую-то работу или ускоряет её. — RT) или голосовыми помощниками. Общение с ИИ улучшает и эмоциональное, и общее физическое состояние одиноких людей.

Дело в том, что с возрастом человеческий мозг начинает хуже работать — уменьшается скорость обработки информации, ухудшается кратковременная и эпизодическая память и т. д. Этот процесс называется когнитивным старением. Также появляется такой эффект, как старческая депрессия, она не связана со стилем жизни человека. Такой вид депрессии возникает после 60 лет, и болезнь может быть вызвана дисбалансом определённых химических веществ мозга. Все эти процессы ускоряются и усугубляются, если человек имеет мало социальных контактов, одинок.

Общение с голосовыми помощниками способно стать подспорьем в такой ситуации и помочь замедлить негативные процессы. Такое «общение» с ИИ может стать дополнением к медицинской терапии и привнести более позитивную атмосферу в жизнь пожилых людей, скрасить их одиночество. Отмечалось, что благодаря такому общению пожилые люди реже пропускают приём лекарств и в целом лучше себя чувствуют. Поэтому сейчас в научной среде идёт дискуссия о внедрении таких технологий в массовое пользование, как ранее было с телемедициной.

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— А почему вообще люди так плохо переносят одиночество, почему у нас есть потребность в общении?

— Чтобы понять это, надо обратиться к нашей биологии — вид Homo Sapiens эволюционно развивался как вид коллективных созданий. Человек не способен выживать в одиночку, одиночество делает нас очень уязвимыми: у нас нет ни клыков, ни когтей, ни защитных панцирей и шипов. Наше выживание эволюционно всегда было завязано на коллектив. И отсутствие рядом группы себе подобных до сих пор вызывает у нас чувство неблагополучия, мы не чувствуем себя в безопасности.

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Кроме того, наше огромное эволюционное преимущество заключается в том, что мы можем использовать язык и речь. И это тоже требует постоянного общения с другими людьми, мы ориентированы на коммуникацию.

— Каким образом люди в принципе воспринимают общение с ИИ, как оно влияет на эмоциональное состояние человека?

— Исследовательские группы по всему миру пытаются найти ответ на этот вопрос, но однозначного вывода пока нет. Однако кое-что мы всё же успели понять. Прежде всего нужно отметить, что человек склонен к антропоморфизации, то есть переносу человеческих качеств на неодушевлённые предметы или на животных. Например, люди очень часто разговаривают со своими компьютерами или телефонами о том, что те «что-то не то нашли» или «что-то сделали». Когда же мы начинаем общаться с какой-то технологией, способной нас «понимать» и даже отвечать, то, конечно, степень антропоморфизации повышается. Такой эффект сейчас фиксируют многие научные коллективы, изучающие взаимодействие человека и нейросетей. Все аспекты и последствия этого только предстоит выяснить, однако уже сейчас понятно, что, невольно одушевляя механического собеседника, человек склонен больше ему доверять и уже не подвергать критическому анализу информацию, получаемую от ИИ в ответ на запрос.

Поэтому возникает серьёзная этическая дилемма — нужно ли усугублять антропоморфные признаки у роботов — голосовых помощников? Ведь в какой-то момент это может привести к сверхдоверию со стороны человека, когда он начнёт перекладывать на нейросеть ответственность за принятие каких-то важных решений. И это может привести к ряду проблем, а также породить ряд других этических дилемм.

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— Как взаимодействие с ИИ влияет на человеческие навыки социального общения — не утратятся ли они?

— Это актуальный вопрос, ответ на который тоже пока не получен, есть разные точки зрения. Понятно, что, общаясь с ИИ, человек менее скован социальными нормами и может допускать неприемлемые для общения с реальными людьми высказывания или лексику. И если в реальном разговоре с людьми на подобное поведение последует негативная реакция собеседников, то в нейросети изначально закладывается доброжелательность, даже в ответ на грубости. Голосовые помощники не должны отвечать на абьюзивное обращение. Поэтому велик риск, что не регулируемое социальными нормами общение с такой системой приведёт к тому, что человек привыкнет к подобным формам коммуникации и навыки социального общения в реальном коллективе могут отчасти пострадать.

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Особенно опасно формирование подобных установок у детей. Если ребёнку позволять общаться неуважительно с роботом, то повышается риск, что он так же начнёт разговаривать с родителями, сверстниками, учителями и т. д. Поэтому при разработке голосовых помощников в настоящее время рекомендуется закладывать алгоритмы, обеспечивающие установление определённых границ в употреблении пользователем грубой и/или недопустимой лексики.

— Если нейросети вошли в массовый обиход относительно недавно, то соцсети существуют уже давно. Наблюдаются ли подобные вещи относительно коммуникации людей в соцсетях?

— Да, характер реальной коммуникации людей меняется под влиянием сетевой культуры общения. Как и при общении с голосовым помощником, в соцсетях уровень ответственности человека очень часто снижается, потому что в сети можно быть анонимным или спорить с людьми, которых вы никогда в реальности не встретите. Из-за этого возникает эффект вседозволенности и нетерпимости.

В целом также наблюдается общее снижение критичности мышления и способности к проверке информации. Учёные, занимающиеся исследованиями в данной области, назвали этот феномен «информационными пузырями». Это эффект, когда алгоритмы соцсетей и поисковиков подбирают посты и ссылки персонально под наши интересы и убеждения. В итоге мы видим только ту информацию, которая совпадает с нашим мировоззрением и поддерживает ваши интересы. У человека в соцсети формируется такой круг общения, который разделяет его взгляды, в результате навык восприятия альтернативных точек зрения, когда через диалог и разговор люди приходят к каким-то компромиссам, снижается.

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Также в соцсетях очень часто вся личность собеседника сводится к тексту, к тому, как и что он пишет, чего никогда не происходит в живой коммуникации. Общаясь с человеком вживую, можно понять, говорит ли он серьёзно, иронизирует или это сарказм. И даже если два собеседника не сходятся во мнениях по какому-то определённому вопросу, из-за этого не разрушается их взаимодействие в других сферах и они не перестают быть друг другу интересны.

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В социальных сетях же, если пользователю не нравится текст собеседника, то он имеет возможность вычеркнуть этого собеседника из своей жизни и больше не общаться. Шансы прийти к какому-то взвешенному компромиссному мнению намного ниже. Кроме того, общение в соцсетях иногда радикализирует людей и в реальности, делает их менее терпимыми к другим мнениям, что в итоге снижает уровень здоровой дискуссии в обществе.

— Сейчас появляется всё больше стартапов, которые предлагают использовать ИИ не просто для решения проблемы одиночества, но даже для психотерапии. Что вы думаете по этому поводу, способен ли компьютерный алгоритм оказать психотерапевтическую помощь человеку?

— Что касается психотерапии, то она очень многогранна и разнообразна, существует множество различных подходов и методик, причём все они показывают приблизительно одинаковый уровень эффективности. Заменить психотерапевта нейросеть, конечно, не может, потому что в большинстве подходов эффективность обеспечивается всё равно личностным взаимодействием клиента и терапевта.

Однако для решения каких-то локальных и конкретных психологических задач (надо совладать с тревогой, научиться в моменте оттормаживать своё раздражение и т. д.) нейросети вполне могут найти применение. Например, в рамках терапевтической работы часто необходимо, чтобы клиент регулярно отслеживал свои эмоциональные состояния, например, через ведение дневника эмоций. Такая функция действительно может быть автоматизирована.

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— Учитывая, что сейчас ИИ начал активно применяться в ряде сфер от копирайтинга до медицины, как это может повлиять на самооценку начинающих специалистов, например? Которые теперь оказались в состоянии конкуренции не друг с другом, а с машинным интеллектом?

— Сейчас это серьёзный вызов для всей системы образования, которая готовит участников рынка труда. Уже сейчас она должна обучать будущих специалистов работать с нейросетями, такими как, например, ChatGPT, — потому что такие системы являются потрясающим техническим решением для снижения рутинной нагрузки на человека.

Также по теме «Вдохновлена человеческим мозгом»: специалист рассказала о перспективных сферах применения нейросетей Если объяснять термин «нейросеть» простыми словами, то это программа, которая способна самообучаться, извлекать опыт и накапливать...

И наиболее конкурентоспособным молодым специалистом будет не тот, кто умеет делать то же самое, что и ChatGPT, а тот, кто будет знать, как грамотно и эффективно использовать нейросеть. А также контролировать результаты её работы, потому что тот же ChatGPT иногда генерирует тексты на основе непроверенной и просто недостоверной информации, даже «сочиняет» её сам.

Причём учиться работать с нейросетями должны все, даже студенты гуманитарных направлений подготовки, хотя эти специальности обычно держатся в стороне от технических инноваций. Однако всё меняется, и скоро взаимодействовать с ИИ придётся любому специалисту.

— Если идея применять ИИ для того, чтобы скрашивать одиночество, будет взята на вооружение, не приведёт ли это к окончательному вытеснению настоящего общения суррогатным?

— В данном случае для ответа на этот вопрос можно провести несколько аналогий. Например, некоторое время назад люди начали использовать инструменты для цифрового рисования и появились художники, которые создают прекрасные цифровые произведения. При этом живописцы, которые пишут маслом, тоже никуда не делись. Можно пойти ещё дальше — до изобретения книгопечатания и даже самой письменности люди общались с помощью устной речи. Но появление печатного слова не вытеснило живую коммуникацию. Как правило, мы интегрируем в наши практики всё новое, не отказываясь при этом от старого.

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Важно подчеркнуть, что каждая новая технология меняет то, как мы используем привычные способы решения задачи, и влияет на нас самих. Однажды на практикуме со студентами мы повторили классические психологические эксперименты, которые проводили в конце 20-х годов ХХ века советские психологи Лев Семёнович Выготский и Алексей Николаевич Леонтьев. Тогда учёные проверяли гипотезу о том, что с возрастом люди обучаются запоминать информацию не напрямую, а используя различные культурные средства, в эксперименте ассоциируя слова с изображениями.

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В исследовании дошкольники, школьники и взрослые должны были запомнить список слов. В первой серии запоминание было прямым, без вспомогательных средств, во второй серии участникам эксперимента предлагали использовать набор картинок, чтобы лучше запомнить слова. Оказалось, что дошкольникам этот набор картинок никак не помогал, взрослые запоминали одинаково хорошо как с картинками, так и без. У школьников запоминание без картинок было низкое, а с картинками получилось очень хорошо. Этот результат позволил предполагать, что навык использования культурных средств, который только формируется у школьников, у взрослых уже интегрирован в работу памяти.

В нашем же эксперименте, проведённом в 2010—2013 годах, эффект сместился. Дошкольники очень хорошо запоминали слова с использованием картинок. Мы предположили, что это может быть связано с использованием гаджетов. Дети часто видят иконки с картинками в телефонах и планшетах, что сформировало у них навык ассоциировать картинки с каким-то действием или понятием.

Этот эксперимент наглядно иллюстрирует, как появление новых инструментов и технологий меняет наше восприятие и мыслительные процессы.

Биологическая эволюция человека если не завершилась полностью, то сильно замедлилась, а на смену ей пришла социальная, технологическая эволюция. Несомненно, что распространение технологий ИИ повлияет на нас, но как именно — это мы сможем понять ещё не скоро.