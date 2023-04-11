«Вдохновлена человеческим мозгом»: специалист рассказала о перспективных сферах применения нейросетей

Если объяснять термин «нейросеть» простыми словами, то это программа, которая способна самообучаться, извлекать опыт и накапливать его, а принцип её действия схож с работой нейронов головного мозга. Об этом в интервью RT рассказала директор по стратегии и развитию продукта компании АО «ЭЛВИС-НеоТек» (участник рынка НТИ «Нейронет») Татьяна Мосендз. По мнению эксперта, нельзя говорить о том, что развитие нейросетей отменит какие-либо профессии, — скорее некоторые специальности будут видоизменены и получат новое прочтение. При этом, как подчеркнула собеседница RT, должны быть разработаны специальные протоколы, которых нужно придерживаться всем для безопасного внедрения нейросетей в нашу жизнь.

— Что такое нейросеть и почему вообще используется такой термин?

— На самом деле термин «нейросеть» довольно ёмкий. Доступной нейросеть стала в последнее время благодаря развитию мощных вычислителей. По сути, это программа, которая способна самообучаться, извлекать опыт, накапливать его. Почему «нейросеть»? Принцип её действия схож с работой нейронов головного мозга, поэтому простым языком нейросеть — это как головной мозг ребёнка, которого учат ходить. Сначала первые шаги с помощью мамы, с помощью опоры. У него плохая координация, головному мозгу ребёнка сложно начать этот путь. Затем возникают устойчивые связи внутри головного мозга и внутри нейронов, появляется взаимодействие, включается мышечная память. В принципе, нейросети — это как раз попытка человека сделать что-то подобное, но с помощью математики, с помощью компьютерных алгоритмов искусственных нейронных сетей.

Нейросеть вдохновлена именно человеческим мозгом и попыткой воспроизвести его возможности с помощью компьютерных алгоритмов. Нейрон — базовая вычислительная единица у нас в голове, в нашем мозге, соответственно, нейроны внутри искусственной нейросети выполняют такую же роль. Это такие микропрограммы, которые обрабатывают входящую информацию, дальше её интерпретируют, выдают результат, и далее возникают цепочки связей и увеличивается скорость обмена между узлами.

— В чём разница между ИИ и нейросетью?

— Это как разница между самолётом и его двигателем. Самолёт — это искусственный интеллект, а двигатель — это нейросеть. С моей точки зрения, искусственный интеллект — это более широкое понятие. Главной особенностью и отличием ИИ является именно возможность самостоятельно учиться и эффективно использовать этот опыт в дальнейшем с меньшим вовлечением человека. Нейросеть — это скорее технология, некий метод, более прикладной и более конкретный, менее абстрактный, чем искусственный интеллект. Нейросеть — это хорошо продвинутая программа, которая позволяет встроить в экосистему искусственного интеллекта эту технологию. И конечно, когда мы говорим про искусственный интеллект, мы подразумеваем, что базовой технологией будет нейросетевая. Хотя всё может быть и по-другому — может быть, через пять лет человечество найдёт совершенно новый способ взаимодействия и обработки информации на основе не нейросети, а чего-то другого.

— Когда впервые появился аналог современной нейросети и с какой целью он создавался?

— Вообще, нейросети волнуют человеческий мозг давно. Ещё в первой половине прошлого столетия учёные Уоррен Маккаллок и Уолтер Питтс предложили идею: если мы сможем описать с помощью математики, как работает человеческий мозг, то мы сможем решать более сложные задачи вне человеческого мозга. Только в 1958 году первая математическая модель была предложена американским нейрофизиологом Фрэнком Розенблаттом. Практически 50 лет модели усложнялись, совершенствовались, но в начале 2000-х годов, когда появились возможности обрабатывать большие объёмы данных, выросли наши вычислительные возможности — тогда произошёл всплеск, нейросеть стала всё увереннее входить в нашу жизнь.

— В каких сферах можно использовать нейросеть?

— Нейросеть сегодня — это перспективная технология, она пронизывает все сферы деятельности человека: от маркетинга и ретейла до медицины, прогнозирования погоды, создания новых материалов, от робототехники до прогнозирования бедности и создания для человека возможности моделировать свой карьерный путь с помощью коуча.

В нашей жизни остаётся всё меньше сфер, где бы не было нейросетей. Мы, как потребители, используем это для генерации изображений, для обработки текстов. Подозреваю, что уже много людей попробовали поэкспериментировать с ключевыми нейросетями массового потребления. Поэтому данная технология — наше будущее, и она так или иначе будет широко применяться.

— Какие профессии нейросеть сможет заменить в ближайшем будущем, а какие не сможет никогда?

— Мировое профессиональное сообщество и уважаемые международные агентства, консалтинговые компании прогнозируют, что существенная часть профессий будет заменена. Кто-то говорит о трети, кто-то о 70—80% и так далее. Очевидно, что ряд технических специалистов, таких как копирайтеры, корректоры, переводчики, иллюстраторы, дизайнеры, уже сегодня сталкиваются с конкуренцией с нейросетью. Но я всё-таки не склоняюсь к тому, что мы отменим какие-то профессии. Да, они должны видоизмениться, они должны получить новое прочтение с учётом доступности нового инструмента. Например, сегодня мы наблюдаем, что передовые дизайнеры, которые работают в сфере маркетинга и разработки упаковок, используют нейросеть просто для ускорения своего труда, то есть делают какую-то базовую иллюстрацию, а дальше уже дорабатывают, углубляют с помощью своего человеческого восприятия и видения. Поэтому здесь я скорее говорю о развитии профессий, а не об их отмене.

— В ближайшие пять лет какой процент российских компаний станет использовать в своей работе нейросети?

— Как представитель компании-разработчика (мы как раз занимаемся разработкой нейросетей и их адаптацией к целям и задачам заказчиков совершенно разного типа), я вижу растущий спрос, особенно в последние полтора-два года. Заказчик понимает, что может сэкономить, может улучшить скорость, качество продукта или сервиса. Применение этих технологий за пять лет точно вырастет существенно, 70—80% компаний точно будут использовать эту технологию хотя бы для того, чтобы обрабатывать входящую корреспонденцию и принимать решения по ней. Тут вопрос глубины интеграции нейросетевых технологий в сами технологические процессы компании. Например, если у нас сложное химическое производство, то здесь с осторожностью нужно будет использовать какую-то непроверенную историю и отрабатывать возможные риски. Базовые же вещи (распознавание текста, рассылки, переводы и так далее) точно будут использоваться — может быть, даже 100% компаний.

Также по теме «Уже доказали свою эффективность»: российский учёный — об использовании нейросетей в сельском хозяйстве Российские учёные создали и применили технологию быстрого мониторинга состояния виноградников с помощью беспилотников и нейросетей....

— Насколько будут в ближайшее время востребованы на рынке труда специалисты, которые умеют работать с нейросетями?

— Сейчас появляются совершенно новые профессии. Так, за последний год существенно вырос интерес к профессии промпт-инженера, то есть инженера, который может взаимодействовать с нейросетью, понимает принцип её работы и может принести пользу тем компаниям, которые хотят применять нейросеть для своих задач. Пока это больше прерогатива инженеров-программистов, но теперь такие специалисты, как переводчики, дизайнеры, копирайтеры, будут и дальше развивать навыки промпт-инженеров. Поэтому специалисты, которые понимают природу работы этой технологии и, самое главное, знают, как применить этот инструмент для генерации нужного результата, будут востребованы. Вследствие этих процессов появляются и новые обучающие курсы, вводятся новые специальности в вузах, появляется спрос на рынке труда. И это, безусловно, тренд.

— Недавно Илон Маск и Стив Возняк подписали открытое письмо с призывом остановить обучение нейросетей. Речь идёт о новых регулирующих органах, надёжной системе проверки и сертификации, а также о контроле более продвинутых систем ИИ. Нужны ли специальные законы и правила для регуляции этой сферы?

— Сфера довольно динамично врывается в нашу жизнь. Технологии развиваются стремительно, и с учётом того, что в них до сих пор существуют тёмные зоны, как и в случае с человеческим мозгом (в знаниях о котором мы до сих пор не до конца уверены), здесь возникают риски. Поэтому я, конечно, сторонница регулирования, создания неких общепринятых, общемировых стандартов, внедрения методов контроля. Самое главное — это создание соответствующих институтов, которые будут преследовать не свои коммерческие цели и интересы, а будут озабочены общей глобальной безопасностью. Поэтому должны быть разработаны протоколы безопасности, которых нужно будет придерживаться всем. Подчеркну, что это довольно сложная, многогранная задача, безусловно, требующая интеграции всего сообщества.

В целом же главная опасность, с моей точки зрения, заключается не просто в самих нейросетях, а в том, куда и как люди встраивают их. Одно дело — мы занимаемся генерацией развлекательного контента, а другое дело — мы интегрируем подобного рода технологии в какие-нибудь опасные производства. Поэтому здесь разумный подход и многократная проверка безопасности являются ключевыми требованиями к человеку и как к создателю нейросети, и как к тому, кто потом будет её использовать.

— Каким вы видите мир в ближайшие пять лет с точки зрения развития нейросетей и искусственного интеллекта? Какие новые возможности могут нас ожидать?

— Конечно, возможности человечества в сфере обработки, анализа информации радикально изменились за последние 30 лет. Последние десять лет мы делаем прорывные шаги, и хочется верить, что нейросети позволят нам существенно продвинуться прежде всего в сферах медицины, освоения космоса, экологии, безопасности, в областях проверки гипотез развития заболеваний, разработки новых генетических препаратов, инструментов диагностики и предотвращения катастроф, аварий. Всё-таки мне бы хотелось видеть наше будущее более безопасным, чтобы человек жил дольше и мы действительно могли создавать новые продукты во благо всему человечеству — людям, живущим на нашей планете.