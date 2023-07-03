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Российские учёные разработали классификатор эмоций на основе искусственного интеллекта

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Учёные Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. (СГТУ) создали нейросеть, которая способна распознавать эмоции.
Российские учёные разработали классификатор эмоций на основе искусственного интеллекта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования России.

Классификатор может распознавать шесть базовых эмоций: счастье, грусть, злость, испуг, изумление и отвращение.

Отмечается, что разработка может использоваться в разных сферах: в медицине для определения депрессии или тревожности, в игровой индустрии для создания более реалистичных миров, а также в маркетинге для анализа реакций на рекламу или товары.

Ранее НСН сообщала, что в Москве нейросеть может одновременно выявить на компьютерной томограмме до десяти патологий. 

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