Российские учёные разработали классификатор эмоций на основе искусственного интеллекта

Учёные Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. (СГТУ) создали нейросеть, которая способна распознавать эмоции.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования России.

Классификатор может распознавать шесть базовых эмоций: счастье, грусть, злость, испуг, изумление и отвращение.

Отмечается, что разработка может использоваться в разных сферах: в медицине для определения депрессии или тревожности, в игровой индустрии для создания более реалистичных миров, а также в маркетинге для анализа реакций на рекламу или товары.

Ранее НСН сообщала, что в Москве нейросеть может одновременно выявить на компьютерной томограмме до десяти патологий.