В МЧС заявили, что пожар в промзоне Дзержинска полностью ликвидирован

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Пожар на территории промзоны Дзержинска, где ранее загорелись цистерны с растворителем, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
В МЧС заявили, что пожар в промзоне Дзержинска полностью ликвидирован
  • © 52.mchs.gov.ru

«В 18:51 мск пожар ликвидирован на площади 2500 кв. м», — приводит сообщение ТАСС.

В результате происшествия никто не пострадал.

4 мая сообщалось, что в промзоне города Дзержинска произошло крупное возгорание. 

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