В МЧС заявили, что пожар в промзоне Дзержинска полностью ликвидирован
Пожар на территории промзоны Дзержинска, где ранее загорелись цистерны с растворителем, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
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«В 18:51 мск пожар ликвидирован на площади 2500 кв. м», — приводит сообщение ТАСС.
В результате происшествия никто не пострадал.
4 мая сообщалось, что в промзоне города Дзержинска произошло крупное возгорание.
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