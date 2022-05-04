В МЧС заявили, что пожар в промзоне Дзержинска полностью ликвидирован

Пожар на территории промзоны Дзержинска, где ранее загорелись цистерны с растворителем, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

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«В 18:51 мск пожар ликвидирован на площади 2500 кв. м», — приводит сообщение ТАСС. В результате происшествия никто не пострадал. 4 мая сообщалось, что в промзоне города Дзержинска произошло крупное возгорание.