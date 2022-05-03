Аналитики рассказали о динамике цен на новостройки комфорт-класса в Москве
- Gettyimages.ru
- © alvarez
Об этом сообщает газета «Известия».
Относительно предыдущего квартала показатель вырос на 11,9%.
По данным экспертов, объём предложения новостроек бизнес-класса за квартал сократился на 11,7%, в годовом выражении — на 10,9%.
Средневзвешенная цена предложения за квартал увеличилась на 7,5%, составив 415,2 тыс. рублей за 1 кв. м, за год прирост оценивается в 33,5%.
Ранее НСН сообщала, что для застройщиков в Москве ввели новые меры поддержки.