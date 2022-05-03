Аналитики рассказали о динамике цен на новостройки комфорт-класса в Москве

Средняя стоимость 1 кв. м в новостройках комфорт-класса в Москве выросла за год на 39,5% и составила 298,7 тыс. рублей, подсчитали аналитики компании Est-a-Tet.

Об этом сообщает газета «Известия».

Относительно предыдущего квартала показатель вырос на 11,9%.

По данным экспертов, объём предложения новостроек бизнес-класса за квартал сократился на 11,7%, в годовом выражении — на 10,9%.

Средневзвешенная цена предложения за квартал увеличилась на 7,5%, составив 415,2 тыс. рублей за 1 кв. м, за год прирост оценивается в 33,5%.

Ранее НСН сообщала, что для застройщиков в Москве ввели новые меры поддержки.