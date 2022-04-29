Аналитики: продажи автомобилей в Челябинской области снизились на 34%

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Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что продажи автомобилей в Челябинской области в I квартале 2022 года снизились на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца в регионе было продано всего 6,3 тыс. машин.
Аналитики: продажи автомобилей в Челябинской области снизились на 34%
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

«Мартовский обвал российского авторынка коснулся практически всех субъектов России, за исключением двух. Рост продаж новых автомобилей сохраняется лишь в Камчатском крае (+26%) и республике Алтай (+6%)», — говорится в исследовании.

При этом отмечается, что Челябинская область входит в топ-10 регионов по объёму автомобильного рынка с долей 2,39%. Лидеры — Москва и Подмосковье.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию на российском авторынке.

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