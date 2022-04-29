Аналитики: продажи автомобилей в Челябинской области снизились на 34%
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU.
«Мартовский обвал российского авторынка коснулся практически всех субъектов России, за исключением двух. Рост продаж новых автомобилей сохраняется лишь в Камчатском крае (+26%) и республике Алтай (+6%)», — говорится в исследовании.
При этом отмечается, что Челябинская область входит в топ-10 регионов по объёму автомобильного рынка с долей 2,39%. Лидеры — Москва и Подмосковье.
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию на российском авторынке.