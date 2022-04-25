Колокольцев наградил участкового из Бурятии за пресечение нападения на следственно-оперативную группу

Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Тарбагатайскому району Республики Бурятия Зоригто Рабдаева, который пресёк нападение злоумышленников на следственно-оперативную группу.

Об этом сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Информация о незаконной рубке лесных насаждений у посёлка Николаевский поступила в полицию ранним утром. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила спиленные сосны, а также прицеп, который использовался злоумышленниками.

«Внезапно сотрудники полиции увидели, что к ним приближаются неизвестные, лица которых скрыты под чёрными масками. Мужчины вели себя агрессивно и попытались воспрепятствовать работе сотрудников правоохранительных органов», — заявила Волк.

По её словам, злоумышленники угрожали полицейским, а также открыли огонь из травматического пистолета и попытались завладеть табельным оружием.

В этот момент Рабдаев произвёл несколько выстрелов и обезвредил нападавших.

«Пятеро граждан, трое из которых ранее судимы, в том числе за тяжкие преступления, задержаны и заключены под стражу», — уточнила Волк.

Рабдаев награждён медалью МВД России «За доблесть в службе».

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