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Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по заводу и военному аэродрому в Умани

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ВС России нанесли удары по военному аэродрому и заводу, где ремонтировалась военная техника, в Умани Черкасской области, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, прилёт пришёлся по военному аэродрому в Умани, где садятся не только тяжёлые борты на разгрузку, но и переделанные под натовские ракеты самолёты Су-27.

Лебедев рассказал, что удар пришёлся в направлении закрытого завода сельскохозяйственной техники «Уманьферммаш», где ремонтируется и хранится военная техника, в основном гусеничная.

Ранее в городе Умани Черкасской области Украины произошёл взрыв.

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