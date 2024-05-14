Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по заводу и военному аэродрому в Умани
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, прилёт пришёлся по военному аэродрому в Умани, где садятся не только тяжёлые борты на разгрузку, но и переделанные под натовские ракеты самолёты Су-27.
Лебедев рассказал, что удар пришёлся в направлении закрытого завода сельскохозяйственной техники «Уманьферммаш», где ремонтируется и хранится военная техника, в основном гусеничная.
Ранее в городе Умани Черкасской области Украины произошёл взрыв.