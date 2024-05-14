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МЧС: под Волгоградом, где сошли грузовые вагоны, горела цистерна с дизелем

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На станции Котлубань Волгоградской области, где сошли вагоны грузового поезда, горела цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В посёлке Самофаловка, на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами», — сказано в сообщении.

Пожар ликвидирован.

Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области из-за «вмешательства посторонних лиц» в работу железнодорожного транспорта.

Движение поездов на станции Котлубань восстановлено по одному пути.

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