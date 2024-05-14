МЧС: под Волгоградом, где сошли грузовые вагоны, горела цистерна с дизелем
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«В посёлке Самофаловка, на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами», — сказано в сообщении.
Пожар ликвидирован.
Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области из-за «вмешательства посторонних лиц» в работу железнодорожного транспорта.
Движение поездов на станции Котлубань восстановлено по одному пути.