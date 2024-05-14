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Житель ДНР: в Очеретине открыли комиссионку, чтобы ВСУ сдавали туда награбленное

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Полиция и солдаты Вооружённых сил Украины выносили множество награбленных вещей из домов жителей подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной Республики и сдавали в комиссионку в Очеретине.

Об этом РИА Новости заявил житель соседнего села Сергей.

«Полиция свои права качала, все дома повыставляла, всё повывозила… Это беспредел просто!» — сказал он.

Сергей рассказал, что не только полиция, но и военные занимались мародёрством.

По его словам, в Очеретине появилась лавочка, в которую можно сдавать б/у. Военнослужащие возили туда товары, которые забрали из домов.

5 мая в Минобороны России сообщили, что Вооружённые силы России взяли под полный контроль посёлок Очеретино в ДНР.

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