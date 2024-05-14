Житель ДНР: в Очеретине открыли комиссионку, чтобы ВСУ сдавали туда награбленное
Об этом РИА Новости заявил житель соседнего села Сергей.
«Полиция свои права качала, все дома повыставляла, всё повывозила… Это беспредел просто!» — сказал он.
Сергей рассказал, что не только полиция, но и военные занимались мародёрством.
По его словам, в Очеретине появилась лавочка, в которую можно сдавать б/у. Военнослужащие возили туда товары, которые забрали из домов.
5 мая в Минобороны России сообщили, что Вооружённые силы России взяли под полный контроль посёлок Очеретино в ДНР.