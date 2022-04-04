В Калининградской области зарегистрировали более 2 тысяч НКО в 2021 году

В региональной Общественной палате Калининградской области представили доклад о состоянии гражданского общества в регионе. Согласно данным, более 2 тыс. некоммерческих организаций было зарегистрировано в области в 2021 году.

Об этом сообщает «Янтарный край».

За счёт средств областного и муниципальных бюджетов в 2021 году была оказана финансовая поддержка 119 некоммерческим организациям на сумму более 210 млн рублей, в том числе на оказание общественно полезных услуг.

В докладе отмечено, что объём выделяемых ежегодных средств, включая внебюджетные источники, планируется увеличивать.

Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили участие малого бизнеса и социально ориентированных НКО в госзакупках.