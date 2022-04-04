В Калининградской области зарегистрировали более 2 тысяч НКО в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
За счёт средств областного и муниципальных бюджетов в 2021 году была оказана финансовая поддержка 119 некоммерческим организациям на сумму более 210 млн рублей, в том числе на оказание общественно полезных услуг.
В докладе отмечено, что объём выделяемых ежегодных средств, включая внебюджетные источники, планируется увеличивать.
Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили участие малого бизнеса и социально ориентированных НКО в госзакупках.