Песков назвал Лондон «оазисом для преступников»
«В Лондоне собирается вся шваль которая где-то наворовала деньги, и эта шваль собиралась там последние 20 лет. Наворовал деньги — в Лондон», — сказал он.
По мнению Пескова, британская столица не намерена выдавать преступников и сотрудничать с российскими правоохранительными органами.
«Оазис для преступников», — подытожил пресс-секретарь главы государства.
Ранее Песков заявлял, что у некоторых европейских политиков есть «ген», который не позволяет им «освободиться от шелухи» и взаимовыгодно сотрудничать с Россией.
Но, по его словам, рано или поздно Европе придётся выстраивать диалог с российской стороной.