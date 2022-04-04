Песков назвал Лондон «оазисом для преступников»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Лондон является оазисом для преступников из России.

«В Лондоне собирается вся шваль которая где-то наворовала деньги, и эта шваль собиралась там последние 20 лет. Наворовал деньги — в Лондон», — сказал он.

По мнению Пескова, британская столица не намерена выдавать преступников и  сотрудничать с российскими правоохранительными органами.

«Оазис для преступников», — подытожил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков заявлял, что у некоторых европейских политиков есть «ген», который не позволяет им «освободиться от шелухи» и взаимовыгодно сотрудничать с Россией.

Но, по его словам, рано или поздно Европе придётся выстраивать диалог с российской стороной.

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