Песков рассказал о «гене» политиков Европы, который не даёт им сосуществовать с Россией
- РИА Новости
Такое мнение он выразил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Ну, вы знаете, у европейцев есть какой-то ген, который всё-таки мешает им освободиться от этой шелухи и пребывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
По его словам, и в таком случае можно научиться и «друг к другу привыкнуть».
Дмитрий Песков отметил, что рано или поздно Европе придётся выстраивать диалог с российской стороной.