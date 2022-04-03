Песков рассказал о «гене» политиков Европы, который не даёт им сосуществовать с Россией

У некоторых европейских политиков есть «ген», который не позволяет им «освободиться от шелухи» и взаимовыгодно сотрудничать с Россией, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Такое мнение он выразил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Ну, вы знаете, у европейцев есть какой-то ген, который всё-таки мешает им освободиться от этой шелухи и пребывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

По его словам, и в таком случае можно научиться и «друг к другу привыкнуть».

Дмитрий Песков отметил, что рано или поздно Европе придётся выстраивать диалог с российской стороной.