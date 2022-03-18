Глава СВР Нарышкин: воссоединение Крыма с Россией позволило избежать трагедии

Мужество крымчан и оперативная реакция России восемь лет назад позволили избежать трагедии в Крыму, которому украинские неонацисты готовили кровавую участь, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«В феврале 2014 года в результате вооружённого переворота в Киеве на Украине установился откровенно русофобский режим, поддерживающий неонацизм как часть государственной идеологии», — приводит РИА Новости слова Нарышкина на круглом столе по вопросам исторического просвещения.

Он отметил, что жители юго-востока Украины выразили несогласие оставаться под чуждой для них властью.

Нарышкин напомнил, что многотысячные митинги в Херсоне, Харькове, Мариуполе, в других городах были жёстко подавлены.

«Тот же кровавый сценарий готовился и в Крыму. И только благодаря мужественной позиции крымчан и жителей Севастополя, оперативной реакции России на полуострове удалось избежать трагедии», — добавил он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало переломным моментом для страны.

18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.