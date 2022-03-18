Матвиенко назвала воссоединение Крыма с Россией переломным моментом для страны

Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало переломным моментом для страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«События марта 2014 года стали важнейшей вехой в истории Российской Федерации, переломным моментом для города-героя Севастополя и всего нашего государства», — цитирует РИА Новости её телеграмму на имя губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

На своей странице во «ВКонтакте» спикер Совфеда отметила, что в восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией как никогда ранее можно оценить важность данного события.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков рассказал в беседе с RT, что изменения, которые произошли в Крыму за восемь лет пребывания в составе России, можно назвать поразительными.

18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.