Матвиенко назвала воссоединение Крыма с Россией переломным моментом для страны

Короткая ссылка
Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало переломным моментом для страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко назвала воссоединение Крыма с Россией переломным моментом для страны
  • РИА Новости

«События марта 2014 года стали важнейшей вехой в истории Российской Федерации, переломным моментом для города-героя Севастополя и всего нашего государства», — цитирует РИА Новости её телеграмму на имя губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

На своей странице во «ВКонтакте» спикер Совфеда отметила, что в восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией как никогда ранее можно оценить важность данного события.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков рассказал в беседе с RT, что изменения, которые произошли в Крыму за восемь лет пребывания в составе России, можно назвать поразительными.

18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить