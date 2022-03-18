Сенатор Цеков назвал поразительными изменения в Крыму за восемь лет в составе России

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков рассказал в беседе с RT, что изменения, которые произошли в Крыму за восемь лет пребывания в составе России, можно назвать поразительными.

Цеков подчеркнул, что крымчане всегда стремились в Россию с момента распада СССР.

«Мы всегда стремились в Россию с момента разрушения Советского Союза. Те изменения, которые произошли в Крыму за эти восемь лет, — мы могли о них только мечтать, но не думали, что они будут так быстро реализоваться. Для того чтобы понять, как много сделано в Крыму, достаточно проехать по Крымскому мосту, по трассе «Таврида», проехать мимо терминала аэропорта Симферополя, мимо республиканской больницы, доехать до Севастополя: изменения произошли поразительные», — отметил сенатор.

18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.