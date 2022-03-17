Захарова: будущее Крыма — навсегда с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что будущее Крыма — навсегда с Россией.

«Нравится это кому-то или нет, но будущее Крыма — навсегда с Россией. Для нас этот вопрос закрыт окончательно и бесповоротно. Никакие санкции США и их сателлитов, возомнивших себя хозяевами мира, не изменят нашу позицию», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Ранее, как сообщал «Крыминформ», глава Крыма Сергей Аксёнов разрешил провести в муниципалитетах республики митинги и концерты, посвящённые возвращению полуострова в состав России.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.