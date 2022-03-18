Экономист Масленников назвал базовые активы для инвестирования

Заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий в РЭУ им. Г.В. Плеханова Валерий Масленников назвал два относительно надёжных базовых актива, в которые можно инвестировать.

«Золото на первом месте, потому что не надо забывать, что банк международных расчётов в Цюрихе, который регулирует всю мировую валютную систему центральных банков, принял решение с 1 января 2023 года сделать золото в качестве актива первой категории банков», — отметил эксперт в беседе с «Радио 1».

Также одним из самых экономически выгодных активов остаётся недвижимость, добавил Масленников.

Ранее Ринат Хасанов, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России, в беседе с ФАН рассказал, от чего зависят цены на недвижимость.