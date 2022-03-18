Экономист Масленников назвал базовые активы для инвестирования
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«Золото на первом месте, потому что не надо забывать, что банк международных расчётов в Цюрихе, который регулирует всю мировую валютную систему центральных банков, принял решение с 1 января 2023 года сделать золото в качестве актива первой категории банков», — отметил эксперт в беседе с «Радио 1».
Также одним из самых экономически выгодных активов остаётся недвижимость, добавил Масленников.
Ранее Ринат Хасанов, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России, в беседе с ФАН рассказал, от чего зависят цены на недвижимость.