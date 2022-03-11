В Минюсте рассказали об основных задачах по развитию уголовно-исполнительной системы в 2022 году

Министр юстиции России Константин Чуйченко принял участие в коллегии ФСИН «Об итогах деятельности Федеральной службы исполнения наказаний в 2021 году и задачах на 2022 год».

Как отметил Чуйченко, до конца первого полугодия нужно представить в правительство России законопроект о пробации, предусматривающий реализацию комплекса мер, направленных на ресоциализацию, социальную адаптацию и реабилитацию осуждённых.

«Уже сейчас надо начинать работу по созданию системы пробации в структуре ФСИН России, в том числе на базе уголовно-исполнительной инспекции, за счёт перераспределения имеющихся ресурсов. К моменту принятия закона у нас должны быть готовы все решения, в том числе нормативно-правовые, в целях своевременного запуска института пробации», — сказал министр.

Также заявлено о необходимости продолжить в 2022 году активно создавать рабочие места для осуждённых к принудительным работам.

Ещё одной важной задачей названо обновление инфраструктуры учреждений УИС.