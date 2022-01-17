Иммунолог Крючков рассказал о свойствах «омикрона»

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Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о свойствах «омикрона».
Иммунолог Крючков рассказал о свойствах «омикрона»
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

«По свойствам «омикрона» появляются неплохие данные. В частности, есть лабораторная японская работа, которая показывает, что «омикрон» лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей и сильно хуже — в лёгких по сравнению с «дельтой», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, это может частично объяснить низкую патогенность омикрон-линии.

Со своей стороны, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн отметил, что такое свойство «омикрона» — одно из самых важных с точки зрения снижения патогенности вируса.

«Воспаление лёгких, тяжёлая лёгочная патология при этом вирусе возникают реже, чем при «дельте» и других», — сказал он.

Вместе с тем, добавил Альтштейн, отнести «омикрон» к простудным инфекциям ещё нельзя.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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