Голикова заявила о снижении показателей коллективного иммунитета в 12 регионах России

За прошедшие новогодние праздники показатели коллективного иммунитета в России снизились в 12 регионах, заявила вице-спикер Госдумы Татьяна Голикова на совещании с членами правительства.

RT ведёт трансляцию с заседания.

«К сожалению, за период новогодних праздников в 12 регионах страны показатели коллективного иммунитета снизились. Это связано с тем, что те, кто вакцинировался или переболел более шести месяцев назад, не прошли повторную вакцинацию», — заявила Голикова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на заседании оперативного штаба заявил, что критического роста числа заболевших коронавирусом в столице на праздниках не наблюдалось.