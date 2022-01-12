Голикова заявила о снижении показателей коллективного иммунитета в 12 регионах России
- AP
RT ведёт трансляцию с заседания.
«К сожалению, за период новогодних праздников в 12 регионах страны показатели коллективного иммунитета снизились. Это связано с тем, что те, кто вакцинировался или переболел более шести месяцев назад, не прошли повторную вакцинацию», — заявила Голикова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на заседании оперативного штаба заявил, что критического роста числа заболевших коронавирусом в столице на праздниках не наблюдалось.