Экономист Голодова рассказала о росте пенсий для работавших в колхозах до 1992 года

Работавшие до 1992 года в колхозах смогут в 2022 году получить надбавку к пенсии даже при переезде из сельской местности. Об этом сообщила профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН, доктор экономических наук Жанна Голодова.

«Существенный рост инфляции обусловил необходимость индексации социальных выплат. Это касается как страховых, так и государственных пенсий, причём индексация пенсий должна превышать уровень инфляции. Хотя вопрос, какой уровень инфляции будет учтён — запланированный или фактический, — остаётся нерешённым», — приводит слова Голодовой агентство «Прайм».

В 2022 году пенсии планируется индексировать в три раза, отметила она.

Первую прибавку начислят автоматически после индексации всех страховых пенсий на 5,9%.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 5,9% с 1 января и возрастут в среднем до 18 521 рубля.