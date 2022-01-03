В Госдуме попросили генпрокурора Краснова проверить лицензии цирков и зоопарков

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Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов попросил генерального прокурора России Игоря Краснова проверить цирки и зоопарки на наличие лицензии.

«Прошу вас дать поручение прокурорам субъектов Российской Федерации провести проверки действующих на территории субъектов Российской Федерации зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфинариев, океанариумов на наличие лицензий на осуществляемую ими деятельность и на соответствие их деятельности законодательству», — приводит текст обращения РИА Новости.

С 1 января 2022 года в России в обязательном порядке должна лицензироваться деятельность зоопарков, цирков, океанариумов и других подобных заведений.

Владельцы зверинцев должны создать для животных условия, соответствующие требованиям Федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

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