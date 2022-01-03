В Госдуме попросили генпрокурора Краснова проверить лицензии цирков и зоопарков
«Прошу вас дать поручение прокурорам субъектов Российской Федерации провести проверки действующих на территории субъектов Российской Федерации зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфинариев, океанариумов на наличие лицензий на осуществляемую ими деятельность и на соответствие их деятельности законодательству», — приводит текст обращения РИА Новости.
С 1 января 2022 года в России в обязательном порядке должна лицензироваться деятельность зоопарков, цирков, океанариумов и других подобных заведений.
Владельцы зверинцев должны создать для животных условия, соответствующие требованиям Федерального закона «Об ответственном обращении с животными».