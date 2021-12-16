«Многих животных содержат в пыточных условиях»: как в России обстоят дела с лицензированием зоопарков и цирков

С 1 января 2022 года вступают в силу новые правила работы зоопарков, цирков и других зверинцев. Продолжать работу смогут только те из них, в которых для животных созданы надлежащие условия содержания, о чём будет свидетельствовать выданная лицензия. Крупные частные и государственные зоопарки без особых проблем оформили необходимые разрешения. Однако владельцы мелких зверинцев утверждают, что из-за пандемии не смогли подготовиться в срок, и просят отложить вступление в силу новых норм, иначе без приюта останутся тысячи редких животных. По мнению зоозащитников, велика вероятность, что эти звери могут попасть на чёрный рынок или к таксидермистам.

С 1 января 2022 года в России в обязательном порядке должна лицензироваться деятельность зоопарков, цирков, океанариумов и других подобных заведений. Владельцы зверинцев — будь то юридические лица или частные предприниматели — должны создать для животных условия, которые соответствуют требованиям, прописанным в Федеральном законе от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Однако владельцы частных зоопарков просят отсрочить дедлайн, поскольку многие из них из-за пандемии не успели подготовиться к работе по новым правилам.

«По нашим опросам, на данный момент в России не успевают подготовиться к лицензированию в полном объёме более 350 зоопарков, где содержатся свыше трёх тысяч экзотических животных», — сообщила RT Кристина Степанова, хозяйка зоопарка «Всё как у зверей» в Екатеринбурге.

По подсчётам владельцев частных зоопарков, которые сейчас пытаются создать собственную общественную организацию, без приюта могут остаться более 30 кошачьих (пумы, тигры, львы), около 300 енотов-полоскунов, более 150 дикобразов, свыше 300 сурикатов и мангустов, не менее 250 мелких и средних тропических грызунов, больше тысячи рептилий и амфибий.

«Какова будет судьба наших животных в случае отказа зоопаркам в выдаче лицензии? Приютов для животных единицы. И нет приютов и зооцентров, которые смогут обеспечить нормативный уровень содержания экзотических животных. А таким животным нужен только высокий уровень содержания. Любой иной вариант обрекает их на медленную смерть», — говорит Степанова.

Ущерб от пандемии

По её словам, чтобы получить лицензию, надо показать, что содержание животных соответствует всем нормам. Закон регламентирует для каждого вида размеры клеток, уровень освещения, состав воды в водоёмах и т.п.

«Всё это требует серьёзных переделок, нового строительства, а средств у зоопарков нет. У кого были сбережения, их проели в пандемию. При всём уважении к другим сферам предпринимательской деятельности, которые также понесли убытки, их ситуацию нельзя сопоставить с нашей. Остались работать только те, кто действительно любит животных, а теперь нас добивают этими правилами», — рассказывает предприниматель.

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Степанова отмечает, что зоопарки были включены в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии и получили помощь от правительства (до 1 млн рублей). Однако, по её словам, этих денег оказалось мало — на содержание зоопарка в месяц в среднем уходит от 500 тыс. до 1 млн рублей.

«Шесть месяцев мы были закрыты, выживали за счёт сбережений, потом продавали предварительные билеты. Хорошо ещё закрытие выпало на лето, можно было собирать корм в лесу. Например, одуванчики — бесценная еда для животных», — описывает она будни частных зоопарков в пандемию.

Сложно ли получить лицензию?

В свою очередь, крупные организации не видят проблем с введением новых правил. Руководитель по связям с общественностью Ленинградского зоопарка Елена Ситникова говорит, что их зоопарк без проблем прошёл лицензирование.

«Заново вольеры перестраивать не пришлось, в принципе изначально практически все условия были заложены. Просто документацию предоставить, встретить проверяющих», — рассказывает она RT.

РИА Новости

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По её словам, лицензии уже получили как многие государственные, так и частные зоопарки. «Те, кто с самого начала думал о животных, серьёзно строил работу, смогли всё оформить без проблем. Не важно, частный зоопарк или государственный», — считает она.

При этом даже при неполном соответствии требованиям выдавали лицензию, рассказала специалист. «Там никого сразу не закрывали. Давали список замечаний и время на исправление. Спустя несколько лет снова проверят и отзовут лицензию, если что-то не в порядке», — поясняет Ситникова.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что в сложившейся ситуации частные зоопарки занимаются «неприкрытым шантажом». Он напомнил, что обязанность содержать животных лежит на их владельцах, которые не имеют права выбрасывать зверей на улицу или усыплять здоровых особей. В противном случае они будут нести ответственность за жестокое обращение.

«По закону они обязаны заботиться о своих питомцах, которых столько лет эксплуатировали и зарабатывали на них деньги», — говорит он.

Депутат отмечает, что у всех зоопарков было время на то, чтобы получить лицензию или пристроить животных, если денег на расширение вольеров нет.

«За эти три года у них была возможность получить лицензии, пристроить животных в реабилитационные центры, скорректировать условия содержания, чтобы они не подпадали под статью о жестоком обращение с животными. Вместо этого эти «замечательные люди», старались ещё заработать и шантажировали правительство», — добавляет он.

Вместо отсрочки депутат намерен проследить, чтобы всех нарушителей оперативно закрыли.

«Многие животные в зоопарках и цирках содержатся в условиях, которые иначе как пыточными не назовёшь. Поэтому я прямо 1 января 2022 года направлю генеральному прокурору требование осуществить проверку всех цирков и зоопарков на предмет наличия лицензии и соответствия законодательству их деятельности», — пообещал Бурматов.

РИА Новости

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Достойное дожитие

«Мы уже давно занимаемся изъятием животных. Механизмы понятны. Кого можно после реабилитации возвращаем в естественную среду, остальных (это главным образом звери, уже ставшие инвалидами) отправляем на дожитие в достойные условия», — рассказывает Бурматов.

Однако Елена Ситникова из Ленинградского зоопарка опасается, что, если встанет вопрос о сотнях животных, пристроить их будет крайне сложно.

«Сотню обезьян, конечно, ни один зоопарк не примет. Обычно все вольеры и так загружены на полную. И тут возникает вопрос: что станет с животными? Главное, чтобы они не ушли на чёрный рынок», — говорит она.

По мнению специалиста, упомянутый механизм ещё предстоит отладить. «Думаю, как всегда с новыми правилами бывает, необходима практика, чтобы всё подогнать. Но надо понимать, что животные всё это время нуждаются в уходе», — отметила Ситникова.

Активизировались таксидермисты

Ветеринарный врач, основатель центра зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян занимается тем, что спасает животных, выхаживает их и возвращает в дикую природу. Сейчас он в Танзании помогает вернуться в естественную среду обитания льву Симбе и леопарду Еве.

По словам Даллакяна, Симба родился в подпольном питомнике в Дагестане, а оттуда попал в руки уличного фотографа, который работал с ним на сочинских пляжах. Чтобы зверь сидел смирно, ему перебили задние лапы и кололи транквилизаторы. Потом искалеченного льва, окончательно потерявшего «товарный вид», выбросили на улицу умирать.

Ева родилась в частном зверинце. Мать не приняла детёнышей, а некоторых задушила. Предположительно, из-за сильного стресса, вызванного плохими условиями содержания.

Даллакян уверен, что большинству владельцев частных зоопарков, которые просят дать им возможность работать без лицензии, плевать на животных.

«Любят» животных в основном в кавычках. Они много нет эксплуатировали животных, наживались на них, но не хотят обеспечить им достойные условия, хотя это их прямая ответственность. Можно на пальцах посчитать зоопарки, где нормальные условия содержания. Ни один научный сотрудник не назовёт нормальными условия содержания в большинстве частных зоопарков», — уверен он.

По мнению зоозащитника, велика вероятность того, что владельцы не прошедших процесс лицензирования зоопарков вместо того, чтобы обеспечить животным достойное дожитие, продадут их на чёрном рынке или даже сделают чучела.

«Надо учесть всех животных во время проверок и потом следить за ними. Мы уже видим, что заметно активизировались таксидермисты. Всё больше подобных предложений. Животных пускают на чучела или делают из шкур ковры — это стоит столько же, сколько живой зверь», — говорит Даллакян.

По его мнению, ресурсов для реабилитации и содержания животных достаточно, но необходимо дополнительно проработать эти механизмы.

«Уже идёт подобная работа, в том числе и в плане международного взаимодействия, чтобы возвращать животных в естественные ареалы. Возможно, штрафы за нарушение условий содержания животных стоит пустить на развитие реабилитационных центров. Уже есть примеры, когда зоопарки перепрофилировались в такие центры: так же содержат животных, но уже без посетителей», — говорит он.

Чёрный рынок

В свою очередь, Владимир Бурматов говорит, что государство пытается обеспечить цивилизованные нормы содержания животных.

«Мы постепенно наводим порядок. Сначала запретили деятельность контактных зоопарков. Затем ввели перечень диких животных, которых запрещено держать дома. И вот третий этап борьбы с нелегальным оборотом животных — жёсткое лицензирование деятельности зоопарков и цирков и контроль за ними», — перечисляет он.

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Таким образом власти пытаются в том числе оставить без покупателей нелегальные питомники.

«Много чёрных питомников, особенно на Кавказе. Это Осетия, Дагестан, потом Абхазия, где у нас уже нет возможности с ними бороться», — рассказывает Даллакян.

По его словам, пока владельцев таких питомников не удавалось привлечь к ответственности. «Недавно только смогли начать блокировать сайты, где животных продавали, но теперь создают закрытые группы. Там владельцы зоопарков, цирков, фотографы животных продают, меняются», — рассказывает он.

Даже в легальных зоопарках, как отмечает Даллакян, происхождение некоторых животных может вызывать вопросы.

После запрета контактных зоопарков основными участниками нелегального трафика животных стали фотографы, добавил он.

«Животных используют по всем побережьям от Крыма до Махачкалы. Это любая экзотика, медвежата, хищные птицы. Вот сов недавно по всем российским городам фотографы носили. Сейчас видим много предложений устроить на Новый год фотоссесию с львятами и т.п.», — рассказывает зоозащитник.

Instagram

© karendallakyan

Недавно ему удалось спасти из рук таких фотографов-живодёров медвежонка в Саратове.

«Ему завели страницу в соцсетях. Зимой не давали спать, фотографировали ради лайков. Наконец смогли изъять, но прошло уже четыре месяца. Медвежонок уже большой, зоопарки, которые бы раньше его приняли, отказываются», — говорит он.

При этом, как пожаловался зоозащитник, надзорные органы нередко плохо реагируют на жалобы, ограничиваясь отписками вместо того, чтобы проводить серьёзные проверки. Поэтому привлечь виновных к ответственности, а главное — быстро спасти животных, удаётся не всегда.