Защита владельца «Рив Гош» Мейера просит отпустить его под залог в 5 млн рублей

Адвокат обвиняемого в хищениях Августа Мейера — владельца розничной сети «Рив Гош» и совладельца некогда крупнейшего в России интернет-ретейлера «Юлмарт» — просит отпустить его под залог в 5 млн рублей или избрать в качестве меры пресечения запрет определённых действий либо домашний арест.

«Мейер возражал (против ареста. — RT). Адвокат тоже, сообщив, что представленные материалы — это набор заклинаний и мантр, не подтверждающих вообще ничего... Просил избрать запрет определённых действий, залог до 5 млн рублей, домашний арест», — говорится в сообщении в Telegram объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал ходатайство об аресте владельца «Рив Гош» и совладельца интернет-ретейлера «Юлмарт» Августа Мейера.

Бизнесмен обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России по двум эпизодам. Ему вменяется мошенничество на суммы 1 млрд рублей и более чем 1,4 млрд рублей.