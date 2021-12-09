Следствие просит об аресте владельца «Рив Гош» Августа Мейера

Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал ходатайство об аресте владельца «Рив Гош» и совладельца интернет-ретейлера «Юлмарт» Августа Мейера.

«Московский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера», — говорится в заявлении объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Бизнесмен обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России по двум эпизодам.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о задержании Августа Мейера и его супруги Инны Мейер по подозрению в особо крупном мошенничестве — хищении у Сбербанка кредитов на 1,3 млрд рублей, которые были получены на развитие бизнеса.

Фигурантов дела поместили в изолятор временного содержания на двое суток, от дачи показаний они отказались.