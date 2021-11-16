Специалист по кибербезопасности назвал причины утечки персональных данных

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал, как персональные данные пользователей могут оказаться в руках мошенников.

В эфире радио Sputnik он отметил, что обычно утечка грозит тем сведениям, которые вовремя не удаляют.

«В большинстве случаев утечки персональных данных возникают в связи с тем, что они продолжают храниться после того, как цель их сбора и обработки была достигнута. То есть у компании уже нет необходимости хранить персональные данные, но их продолжают хранить, что привлекает внимание злоумышленников. Поскольку персональная информация, и в первую очередь паспортные данные, открывает доступ к деньгам, то на неё в преступном мире сохраняется устойчивый спрос», — объяснил Парфентьев.

По его мнению, исправить ситуацию может частичное изменение правил предоставления услуг. Например, можно сделать так, чтобы определённые услуги оказывались без использования персональных данных.

Как ранее передавал сайт Newinform, в Новосибирской области перед судом предстанет группа телефонных мошенников, жертвами которой стали 47 человек.