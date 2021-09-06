Карасин рассказал о главной задаче российской дипломатии

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Председатель комитета Совфеда по международным делам, бывший статс-секретарь — замминистра иностранных дел России Григорий Карасин рассказал о главной задаче отечественной дипломатии.
Карасин рассказал о главной задаче российской дипломатии
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Главной задачей российской дипломатии является качественная реализация политической линии высшего руководства страны. Внешняя политика должна способствовать внутреннему развитию России, её экономики и социальной сферы», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, Россия готова сотрудничать на основах равноправия и взаимного учёта интересов.

«В этом, наверное, главная функция суверенного равенства государств», — отметил Карасин.

Ранее начальник Главного управления международного военного сотрудничества генерал-лейтенант Александр Кшимовский рассказал о приоритетных задачах военной дипломатии.

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