Карасин рассказал о главной задаче российской дипломатии

Председатель комитета Совфеда по международным делам, бывший статс-секретарь — замминистра иностранных дел России Григорий Карасин рассказал о главной задаче отечественной дипломатии.

«Главной задачей российской дипломатии является качественная реализация политической линии высшего руководства страны. Внешняя политика должна способствовать внутреннему развитию России, её экономики и социальной сферы», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, Россия готова сотрудничать на основах равноправия и взаимного учёта интересов.

«В этом, наверное, главная функция суверенного равенства государств», — отметил Карасин.

Ранее начальник Главного управления международного военного сотрудничества генерал-лейтенант Александр Кшимовский рассказал о приоритетных задачах военной дипломатии.