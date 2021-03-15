В ГУМВС рассказали о приоритетных задачах военной дипломатии

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Начальник Главного управления международного военного сотрудничества генерал-лейтенант Александр Кшимовский рассказал о приоритетных задачах военной дипломатии.
В ГУМВС рассказали о приоритетных задачах военной дипломатии
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Основная задача ГУМВС — обеспечение военной безопасности Российской Федерации с использованием несиловых, военно-дипломатических инструментов. В частности, развитие диалога, включая широкий спектр вопросов военного и военно-технического сотрудничества с коллегами из оборонных ведомств других государств», — заявил он в беседе с газетой «Красная звезда».

По его словам, в таком формате Минобороны России поддерживает контакты более чем со 100 государствами.

Как отметил Кшимовский, ГУМВС планомерно расширяет тематику взаимодействия с иностранными партнёрами, совершенствует нормативно-правовую базу сотрудничества с зарубежными оборонными ведомствами.

«Одно из важных направлений работы ГУМВС — подготовка и обеспечение визитов министра обороны Российской Федерации и его заместителей в дружественные страны, а также приём военных делегаций высокого уровня в России», — сообщил он.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что глава Минобороны Сергей Шойгу поздравил ветеранов, командование и личный состав ГУМВС с 70-летием со дня образования.

«За долгую историю сотрудники внесли весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, способствовали формированию положительного имиджа России на международной арене, надёжно отстаивали интересы нашей родины за рубежом», — заявил он.

Шойгу выразил уверенность, что личный состав ГУМВС будет достойно продолжать лучшие традиции своих предшественников и эффективно решать ответственные задачи международного военного сотрудничества.

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