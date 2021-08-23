В СПЧ прокомментировали решение о включении телеканала «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов

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Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал решение о включении телеканала «Дождь»* в реестр СМИ-иноагентов.
В СПЧ прокомментировали решение о включении телеканала «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов
  • РИА Новости

«Мы получили разъяснение Минюста, было много вопросов, была определённая дискуссия... закон соблюдён в полной мере, мы не обнаружили никаких нарушений законодательства в том, что касается включения телеканала «Дождь» в реестр иностранных агентов по двум критериям», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Фадеев, первым критерием является распространение информации, публикаций, созданных СМИ-иноагентами, вторым — получение финансирования из-за рубежа.

«Оба этих критерия, к сожалению, имеют место, поэтому телеканал «Дождь» включён в реестр иностранных агентов», — отметил он.

По словам главы СПЧ, телеканал может обратиться в суд, чтобы оспорить решение Минюста.

Отдельно Фадеев подчеркнул, что СМИ, которые были признаны иностранными агентами, могут лишиться соответствующего статуса, «если не будут получать деньги из-за границы».

Ранее сообщалось, что Минюст России включил телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

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