В СПЧ прокомментировали решение о включении телеканала «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов
- РИА Новости
«Мы получили разъяснение Минюста, было много вопросов, была определённая дискуссия... закон соблюдён в полной мере, мы не обнаружили никаких нарушений законодательства в том, что касается включения телеканала «Дождь» в реестр иностранных агентов по двум критериям», — цитирует его ТАСС.
Как отметил Фадеев, первым критерием является распространение информации, публикаций, созданных СМИ-иноагентами, вторым — получение финансирования из-за рубежа.
«Оба этих критерия, к сожалению, имеют место, поэтому телеканал «Дождь» включён в реестр иностранных агентов», — отметил он.
По словам главы СПЧ, телеканал может обратиться в суд, чтобы оспорить решение Минюста.
Отдельно Фадеев подчеркнул, что СМИ, которые были признаны иностранными агентами, могут лишиться соответствующего статуса, «если не будут получать деньги из-за границы».
Ранее сообщалось, что Минюст России включил телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.