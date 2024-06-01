ВСУ атаковали автомобиль в селе Белгородской области
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе... В результате взрыва пострадал 19-летний молодой человек, который был за рулём автомобиля», — написал он.
Транспортное средство сгорело.
Ранее Вооружённые силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. По предварительным данным, в результате этого пострадал мирный житель.