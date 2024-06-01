ВСУ атаковали автомобиль в селе Белгородской области

Украинские войска с помощью дрона атаковали движущийся автомобиль в селе Борисовка Волоконовского района Белгородской области, пострадал 19-летний водитель.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе... В результате взрыва пострадал 19-летний молодой человек, который был за рулём автомобиля», — написал он.

Транспортное средство сгорело.

Ранее Вооружённые силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. По предварительным данным, в результате этого пострадал мирный житель.