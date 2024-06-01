Крачвик: демократы готовы обвинить Трампа в чём угодно

Соруководитель Среднезападного института исследований в области марксизма и политического анализа Ноа Крачвик в интервью RT прокомментировал суд над Дональдом Трампом.

По его словам, демократы используют правовую систему в политических целях и готовы обвинить Трампа в чём угодно, чтобы отстранить от выборов.

«Демократы абсолютно не понимают, почему Трамп популярен. Сам я не его сторонник. Но я отдаю себе отчёт в том, что его имидж противника истеблишмента — причина его популярности», — добавил Крачвик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения против Трампа попыткой американских властей устранить политических соперников.