На перенесённом из-за теракта концерте «Пикника» усилили контроль

При входе на концерт рок-группы «Пикник», который был перенесён с 22 марта после теракта в «Крокус Сити Холле», усилены меры безопасности.

РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости. Концерт проходит в концертном зале «Live Арена» в Москве, возле зала дежурят сотрудники полиции. Ранее стало известно, что Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под музыку в ночь на субботу, 1 июня.