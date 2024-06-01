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На перенесённом из-за теракта концерте «Пикника» усилили контроль

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При входе на концерт рок-группы «Пикник», который был перенесён с 22 марта после теракта в «Крокус Сити Холле», усилены меры безопасности.
На перенесённом из-за теракта концерте «Пикника» усилили контроль
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Концерт проходит в концертном зале «Live Арена» в Москве, возле зала дежурят сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под музыку в ночь на субботу, 1 июня.

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