Дворцовый мост разведут под музыку в ночь на 1 июня
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу «Мостотреста».
«Дворцовый мост разведут под «Гимн Великому городу» Глиэра. В этот момент также будут зажжены огни на Ростральных колоннах. В праздничном концерте «Музыка Дворцового моста» прозвучат известные произведения русской классики», — отмечается в сообщении.
В графике разводки остальных мостов изменений не ожидается.
Ранее сообщалось, что Музей чеканки монет откроется в Петропавловской крепости Петербурга.