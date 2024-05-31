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Дворцовый мост разведут под музыку в ночь на 1 июня

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Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под музыку в ночь на субботу, 1 июня.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу «Мостотреста».

«Дворцовый мост разведут под «Гимн Великому городу» Глиэра. В этот момент также будут зажжены огни на Ростральных колоннах. В праздничном концерте «Музыка Дворцового моста» прозвучат известные произведения русской классики», — отмечается в сообщении.

В графике разводки остальных мостов изменений не ожидается.

Ранее сообщалось, что Музей чеканки монет откроется в Петропавловской крепости Петербурга.

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