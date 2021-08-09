Эксперты прокомментировали правила оформления налогового вычета за занятия спортом

Начальник аналитического отдела компании «Риком-траст» Олег Абелев прокомментировал правила оформления «спортивного» вычета.

«Наибольшую пользу от нововведений получат те россияне, которые воспользуются одним из положений этого закона о возможности суммировать для вычета все затраты на физкультурно-оздоровительные услуги гражданина и его детей до 18 лет», — заявил он в беседе с Life.ru.

Со своей стороны, адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив отметил, что в соответствии с правилами налогового учёта для социального вычета и доходы, и расходы должны быть сделаны в один календарный год, то есть зачесть можно только тот период договора, который будет действовать с 2022-го.

«Возможно, до декабря налоговики внесут какие-то изменения в свои правила, но пока я бы советовал тем, кто заинтересован получить вычет, ориентироваться на те правила, которые действуют сейчас», — добавил он.

1 августа в России вступил в силу закон о социальном налоговом вычете на доходы физических лиц за оказанные услуги в физкультурно-оздоровительной сфере.

Налоговый эксперт Юлия Майфет в эфире «Радио 1» объяснила правила оформления «спортивного» вычета.