Эксперт рассказала о важности семьи для россиян

Руководитель дирекции стратегии исследований и аналитики автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова рассказала о важности семьи для россиян.

В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что можно говорить о некоторых изменениях в семье, но то, что семья была и остаётся ключевой ценностью для жителей страны, — «это стопроцентно».

«То есть для россиян семья — это прямо очень важно. Точно так же, например, как многодетность», — сказала эксперт.

Что касается изменений, то люди, например, не спешат вступать в брак, отметила Грязнова.

«Безусловно, понятно, что рождение детей откладывается на более поздний возраст, хотя в России первого ребёнка сейчас женщина рожает в 25», — сказала она.

По её словам, поменялись роли мужчин и женщин в семье — теперь семьи договариваются внутри и распределяют обязанности.

«Распределение обязанностей может быть самое разнообразное. Кто добытчик, кто ведёт домашнее хозяйство, кто занимается с детьми — в каждой семье, как сказал бы Лев Николаевич Толстой, теперь функции распределены по-разному», — добавила Грязнова.

Ранее RIA56 сообщало, что власти Оренбургской области поздравили жителей с Днём семьи, любви и верности.