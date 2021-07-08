Власти Оренбургской области поздравили жителей с Днём семьи, любви и верности

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жителей региона с Днём семьи, любви и верности.

Об этом сообщает RIA56.

«Семья — это наша опора и поддержка в любой жизненной ситуации. Залог преемственности поколений и передачи важнейших культурных традиций и нравственных ценностей», — говорится в поздравлении.

По словам Паслера, поддержка семьи — приоритетное направление социальной политики в Оренбуржье. В области проживают почти 286 тыс. семей, в которых воспитываются более 440 тыс. детей.

Жителей Тюменской области, в свою очередь, поздравил губернатор Александр Моор, передаёт nashgorod.ru.

«Семья является самой важной частью человеческой жизни и неотъемлемой частью общества, ведь именно в семье мы получаем все значимые уроки о добре и взаимопомощи», — сказал он.

В регионе проживают более 250 тыс. семей, в которых воспитываются 375 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что соцучреждения Москвы проведут мероприятия в День семьи, любви и верности.