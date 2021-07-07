Соцучреждения Москвы проведут мероприятия в День семьи, любви и верности

Столичные социальные учреждения подготовили онлайн-мероприятия, приуроченные к Дню семьи, любви и верности.

Об этом информирует «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Ко Дню семьи, любви и верности дворцы и центры творчества, служба психологической помощи и семейные центры подготовили тематическую программу», — говорится в сообщении.

Как уточняется, для пользователей подготовили вебинары, мастер-классы, конкурсы и концерты.

Как ранее передавала НСН, культурные учреждения Москвы подготовили программу, посвящённую Дню защиты детей.